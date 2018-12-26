“我们就努力工作吧”．柯文哲就职仅说8个字 相较于韩国瑜的高调及昂贵的就职典礼，惊险连任的台北巿长柯文哲的就职典礼就显得低调及节俭多了，据报，整个就职仪式过程仅4分钟，创下市长就职典礼时间最短的纪录，柯文哲只说了8个字“我们就努力工作吧”。

（台湾．台北26日讯）相较于韩国瑜的高调及昂贵的就职典礼，惊险连任的台北巿长柯文哲的就职典礼就显得低调及节俭多了，据报，整个就职仪式过程仅4分钟，创下市长就职典礼时间最短的纪录，柯文哲只说了8个字“我们就努力工作吧”。

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仪式仅4分钟创最短纪录

事前已指示典礼“一切从简”的柯文哲，宣誓仪式在市政府大楼内进行。柯身穿黑色西装、蓝色衬衫，黑色西装裤，但没有打领带，致辞时仅说：“我们就努力工作吧！”整场交接典礼连唱中华民国“国歌”在内，只有4分钟，且花费仅15万元（约2万令吉）。

柯文哲称这次他是连任，就不要浪费时间，大家赶快去工作。

柯文哲晚间再透过脸书上传纪录片细数选前到选后的心情，传上网短短2个小时超过13万人次点阅，柯文哲说：“要让清廉、诚信，重视财政纪律的新政治文化，不断延续。”

卢秀燕送万瓶“空气”

另外，国民党籍台中市长卢秀燕的就职典礼也在户外举行。竞选期间主打空气污染议题的她，在典礼送出1万瓶从台中谷关温泉风景区采集来的空气气瓶赠送给市民，以示任内将全力改善空气污染问题的决心。

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卢秀燕致辞时说，“空气要清新，团队要清廉”，强调台中在未来4年要“拼经济”。

但这份礼物在网上引起热议，有网民认为制作装空气的瓶子已令污染加剧，也有网民笑称“空瓶就空瓶”，“不如送包乐事（薯片），反正也都是空气”；适逢圣诞，也有网民在脸书群组征求交换礼物。