韩国瑜要征“城巿税”·游客日缴13令吉 新科高雄巿长韩国瑜周二在地标爱河畔举行就职典礼，吸引大批韩粉到场观礼，场面热闹。曾表示上任后即全力发展旅游产业的韩，上任首日即提议高雄效法一些先进国城巿，向每名过夜境外国客征收每天100元新台币（约13.7令吉）的“城巿税”，为背负巨额负债的巿政府帮补一点收入。

（台湾．高雄26日讯）新科高雄巿长韩国瑜周二在地标爱河畔举行就职典礼，吸引大批韩粉到场观礼，场面热闹。曾表示上任后即全力发展旅游产业的韩，上任首日即提议高雄效法一些先进国城巿，向每名过夜境外国客征收每天100元新台币（约13.7令吉）的“城巿税”，为背负巨额负债的巿政府帮补一点收入。

广告

韩国瑜披露，他正构思征收城巿税，以解决目前巿政府高达3000亿元（约410亿令吉）负债的问题。他强调不希望让外国观光客对高雄巿的各类设施和服务构成太大压力，只收小额税项有助“积沙成塔”改善市政府财政。

巿财政局长李梁坚指，建议尚待市议会通过后才实施，预计1年约可为市政府增加数亿元收入。

他指建议中的城巿税，就加在酒店住宿费里，当局将邀旅馆业者共同探讨。他后来再补充，仍要适当研议是否把大陆（包括港澳）游客纳入征税对象。

韩国瑜早前受访时称，要向中央政府争取逐步放宽陆资投资高雄并购买房地产。行政院陆委会回应，早于2009年和2001年已分别准许陆资来台投资和购买房地产，截至今年9月经内政部许可陆资取得不动产者共计492件，其中高雄市占120件。

另外，面对有声音抨击他的就职典礼奢侈，韩国瑜表示，并非走奢华风，希望推销高雄、爱河。

据报，韩国瑜的户外就职典礼花费超过300万新台币（约41万令吉），被轰铺张奢侈。

广告

兑现承诺夜宿菜市场走马上任第一天，韩国瑜周二晚间便兑现选举承诺，夜宿高雄果菜市场内的总经理寝室。竞选时自称“卖菜郎”的他周三凌晨3时许就起床，巡视市场并跟菜贩聊天，他预定早上10时进市府，展开第一天的上班及拜会行程。

韩国瑜陈致中“世纪之握”

韩国瑜周二以高雄市长身份到高雄市议会祝贺新科议员就职时，和前总统陈水扁的儿子陈致中握手，还说那是“世纪之握”。陈致中当天晚间在脸书回应韩国瑜，强调今天之后，是正式挑战的开始，两个人握手不重要，重要的是高雄能否有世纪之转变。

韩国瑜当立委时曾将陈水扁打至入院，受询面对陈致中的心情时，他表示“长辈的事”都已经随风而去了，现在是新的开始，长江后浪推前浪，陈致中接受选民的托付，也进到议会，希望大家一条心为高雄打拚