海啸或再来袭．印尼促远离岸边 印尼上周六发生的巽他海峡海啸浩劫，至周二罹难人数已增至429人、1485人受伤，154人仍然失踪。周三正值2004年南亚大海啸14周年，印尼当局发布最新警告，指极端天气有可能导致海底发生山泥倾泻再触发海啸，呼吁民众远离岸边。

周三灾区下雨，一名男子套上雨衣，在风雨中重返已成废墟的家园进行清理。（图：美联社）

（苏穆尔26日讯）印尼上周六发生的巽他海峡海啸浩劫，至周二罹难人数已增至429人、1485人受伤，154人仍然失踪。周三正值2004年南亚大海啸14周年，印尼当局发布最新警告，指极端天气有可能导致海底发生山泥倾泻再触发海啸，呼吁民众远离岸边。

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印尼气象、地球物理及气候局（BMKG）周二晚促请民众，与介于两大岛屿之间的巽他海峡的沿岸线，保持最少500至1000公尺的距离。

BMKG女局长德威科里塔说，政府人员正监测喀拉喀托火山的震动活动，而周三将出现巨浪及暴雨。

她在新闻发布会上表示，“这些所有状况都可能令海底火山发生山泥倾泻并触发海啸。”她提醒民众保持警惕，“远离沿海地区至少500公尺、及海岸线1公里的范围外”，但无需恐慌。

灾区大批儿童发高烧

医护人员警告，灾区干净食水及医疗物资正在减少，忧虑数千灾民塞爆庇护所及医院，会引起公共卫生危机。灾区内大批儿童有发高烧迹象，有救援团体表示，灾区急需洁净食水及药物。

印尼国家灾害应变总署发言人苏托波指，已扩大搜索范围到偏远地区，在靠近乌戎库隆国家公园的苏穆尔郊区有1万6000多人无家可归，当前需要更多重型机器协助寻找伤者及失踪者。由于重型机器未能到达部份灾区，救援人员要手持工具或徒手清理瓦砾。

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搜救工作进行缓慢，惟一些灾民周三表示，每当想起亦曾遭海啸重创的班达亚齐灾民的复原能力，就燃起了希望，他们认为自己也可以重建家园及重新生活。

属重灾区的卡里塔，大部份海滩一片空荡荡。警员开着摩哆巡逻，提醒民众远离海岸。不过，亦有人无视禁令，在大雨滂沱及惊涛拍岸中，返回残破的家中清理。

当局继续出动大型机器及搜救犬寻找失踪者，亦出动无人机在沿岸协助搜索，预料死伤人数会继续上升。

明年引入新警报系统

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印尼政府表示，明年将引入新的警报系统。

苏托波证实，上周六晚发生海啸前，海啸预警系统未能发挥作用，原因是今次海啸由火山爆发触发，现行海啸预警系统则用作监察地震所引发的海啸，但由于缺乏资金、预警系统侦测浮标受人为破损，加上技术故障等因素，印尼自自2012年以来，已无可以运作的海啸预警系统。

另外，灾民亟需的援助物资纷纷送入灾区，但临时避难中心人满为患，人道救援人员忧心干净水源和医疗物资恐逐渐减少，外界忧心灾区将爆发公共卫生危机。

周三为2004年南亚海啸的14周年，有近万人奔赴大型墓穴或清真寺为罹难的亲人祈祷。该次圣诞大灾难夺去16.8万印尼民众的生命。