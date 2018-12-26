明年7月恢复商业捕鲸·日退出国际捕鲸委会 日本周三正式宣布将退出国际捕鲸委员会（IWC），并于明年7月恢复商业捕鲸，重启自1988年起停顿的商业捕鲸作业。这是日本在二战后首次退出国际组织，料引来包括澳洲、纽西兰多国以及环保团体反对。

（日本．东京26日讯）日本周三正式宣布将退出国际捕鲸委员会（IWC），并于明年7月恢复商业捕鲸，重启自1988年起停顿的商业捕鲸作业。这是日本在二战后首次退出国际组织，料引来包括澳洲、纽西兰多国以及环保团体反对。

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日本内阁是在此前一天作出有关决定，官房长官菅义伟周三召开新闻发布会说：“在退出申请于2019年6月30日生效后，日本将从7月起于日本海域和专属经济区展开商业捕鲸活动，同时停止在南极海/南半球捕鲸。”

“有关捕鲸活动会按照国际法进行，且依据IWC采用的计算方式限制捕获量，以防对鲸类资源产生负面影响。”

他强调，日本事隔30年重启商业捕鲸，是符合国家依据科学证据提倡水生生物资源可持续利用的政策。

日本一直争取重启商业捕鲸，不过IWC于9月召开的大会上再次拒绝有关申请，触发日方退出IWC的念头。

有分析指日本二战后几乎没有退出国际组织的例子，此举实属罕见。虽然未来日本将向世界诉求尊重多元饮食文化，但恐难避免国际社会对日本无视国际规范的批评。

多名议员要求退会

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不过，也有分析认为，日本政府之所以做出退出IWC决定，背景是传统捕鲸地区选出的执政党议员升高要求退会声浪。包括首相安倍晋三在内的自民党有多名具影响力的议员，选区内便涵盖了多个捕鲸社区。

学者指，部份国会议员为选票，全力为选区内捕鲸业者争取补贴，也就是说，捕鲸计划若终止，这些政客将面临失业。

根据英国广播公司（BBC）报道，日本在1964年捕杀多达2万4000只鲸鱼，不乏濒危物种如抹香鲸和长须鲸。IWC虽发布暂停商业捕鲸禁令，日本1987年却开始以“科学研究”为名捕杀鲸鱼至今，后来被揭将鲸鱼肉放在摊档出售。

国际法庭2014年曾禁止日本假借科研之名在南冰洋捕鲸，但日方只暂停了一季，于2015至2016年的季度再次捕鲸，平均每年在南极猎杀333条鲸鱼。

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牛猪肉短缺鲸肉成替代品

日本政府向来说词是“捕鲸是日本古老文化一部份，渔民世代捕鲸”。二战后，日本出现粮食危机，加上物流保存技术进步，鲸鱼肉成为替代牛猪肉短缺重要来源。

IWC日本政府代表森下丈二曾说，日本人不喜欢外国人高姿态告诉他们怎么做，吃鲸肉的日人已不多，“但吃牛肉、吃猪肉的人要日本人别吃鲸肉，日本民众讨厌这一套”。