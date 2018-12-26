维权律师王全璋案开审．妻赴天津听审被阻 因709事件被捕3年、唯一未受审的中国42岁维权律师王全璋，被控颠覆国家政权，案件周三早8时30分于天津第二中级人民法院开审。国保要求家住北京的王妻李文足乘坐国保车辆到天津，但遭拒绝。其后传出李文足和另一位维权律师李和平的妻子王峭岭被困家中，无法前往天津。

王全璋的案件周三早开审，妻子李文足却被当局阻挠前往法院。图为夫妇俩与年幼儿子的合照。（图：美联社）

（中国．天津26日讯）因709事件被捕3年、唯一未受审的中国42岁维权律师王全璋，被控颠覆国家政权，案件周三早8时30分于天津第二中级人民法院开审。国保要求家住北京的王妻李文足乘坐国保车辆到天津，但遭拒绝。其后传出李文足和另一位维权律师李和平的妻子王峭岭被困家中，无法前往天津。

广告

王峭岭在推特发文称，她与李文足清晨5时30分出门，遭国保用身体挡路。李文足及王峭岭在屋苑范围内绕了一大圈，长达约1小时都不得要领，最终二人因肯定无法及时赶抵天津，于是折返家中。

至开庭后，无亲人能进入旁听。

在天津法院外，王全璋前代表律师余文生的妻子许艳到场声援，但被国保拉到车上及没收手机，再带往警署，据称还有其他声援者被带走。

根据法新社记者目睹，来自黑龙江的维权人士杨春林在天津法院外高喊，“一个有学养的学者被你们用这种方式拘留，民众却看不到他。这是法西斯统治，这是荒谬的。中国人要停止生活在恐惧之中，我们要站起来反对，我们要勇敢。”

随即数名便衣官员涌上，将杨春林扣住，推进等在一旁的黑色休旅车。

维权人士张哲诚也被带走

广告

目击人士法新社说，还有另一名男子则是高举标语，上面写着：“释放无罪的王全璋”，随后也被地方当局带走。国际特赦组织中国研究员潘嘉伟证实，该男子是江西维权人士张哲诚。

消息指，王全璋案将不公开审理。检察院起诉书指出，王多次接受境外组织培训，利用律师身份，接受境外资金并炒作法治人权事件，犯罪证据充份。

2015年7月9日，中国大规模拘捕200名维权律师、维权人士等，其后多人受审、判囚或获释。

另一边厢，香港支联会等6个团体数十人当天早上游行至中联办抗议，要求中国政府立即释放王全璋、进行公开审讯；他们在中联办门外贴上抗议信及示威单张。

广告