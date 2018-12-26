特朗普：政府要恢复运作．“除非我拿到围墙经费” 美国联邦政府局部停摆僵局进入第4天之际，总统特朗普周二矢言，在获得国会拨款50亿美元兴建美墨边墙前，绝不会让部份瘫痪的联邦政府恢复正常运作。

（美国．华盛顿26日讯）美国联邦政府局部停摆僵局进入第4天之际，总统特朗普周二矢言，在获得国会拨款50亿美元兴建美墨边墙前，绝不会让部份瘫痪的联邦政府恢复正常运作。

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特朗普当天透过视讯会议对美军发表年度圣诞节谈话后，在白宫对媒体表示：“我无法告诉各位，政府会在何时恢复正常。”

“除非我们拥有边墙或围墙──不论他们喜欢怎么称呼，否则我无法告诉大家何时恢复正常。”他又强调围墙能堵截非法移民及毒品入境。

特朗普也重提前一日在社交网站所指，已批准在得州兴建全长185公里围墙的合约，当下月底展开工程后，他会到场视察，期望能够加快兴建。

特朗普自怜

平安夜连环发帖轰政敌

特朗普于周一平安夜3个多小时内，在推特发了10个帖文，论尽内政外交，形容自己“孤单可怜”地等待民主党在建边境围墙上让步，又炮轰联储局没市场触觉。美股当日录得最惨烈的平安夜表现。民主党批评特朗普周一令美国陷入混乱，有学者形容，这场平安夜推特风暴反映特朗普日趋孤立。

因为政府停摆，特朗普押后前往佛州过节，留在白宫。

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他周一没有什么官方日程，整天在发帖文，谈论内政外交，更说：“可怜的我孤单一人在白宫，等民主党回来就迫切需要的边境安全问题达成协议。”

特朗普又为近期备受批评的外交决定辩护，表示自己并非如部份参议员所言不重视盟友，只是不想那些富裕国家在贸易及军事上“占美国便宜”。

