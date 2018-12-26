出口至南美东南亚台日韩．中国带猪瘟病毒饲料被截 非洲猪瘟病毒在中国不断蔓延。中国海关总署公布，上周五在天津两批准备出口的猪血浆蛋白粉，竟验出非洲猪瘟病毒。涉事原料来自天津12间屠房，共计73.93吨。

（中国．北京26日讯）非洲猪瘟病毒在中国不断蔓延。中国海关总署公布，上周五在天津两批准备出口的猪血浆蛋白粉，竟验出非洲猪瘟病毒。涉事原料来自天津12间屠房，共计73.93吨。

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据报道，涉事公司的产品会出口至南美、东南亚、台湾、日韩等地区。

中国海关总署周二在官网公布上述消息。通报指，涉事的猪血浆蛋白粉由天津恩彼蛋白质有限公司生产。

据该公司网页资料，该公司通过ISO9001认证，是动物蛋白高效提取综合利用的企业。天津恩彼血浆蛋白、血球蛋白产品获得国家重点新产品奖，被列入国家科技星火计划项目，国家高新技术产业化示范工程项目。

天津恩彼蛋白质有限公司是天津宝迪农业科技股份有限公司的子公司，集团业务范围涵盖生猪养殖、熟食加工、动物蛋白及生化制药等行业。产品会出口至南美、东南亚、台湾、日韩等地区。

根据公告，中国海关总署发布的警示通报有效期为6个月，以加强对此类相关产品出口的非洲猪瘟病毒检验，并警告香港和澳门加强对进口动物饲料的检验。

据网上资料，血浆蛋白粉是屠宰动物的血液分离出的血浆部份，经喷雾干燥加工而成的功能营养性动物蛋白质饲料，是近年来饲料行业中报道和研究较多的一种新型蛋白产品。

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疫情持续蔓延

中国的非洲猪瘟疫情目前已“攻陷”23省市区，且有持续蔓延之势。国家农业农村部周二公布，继珠海和广州后，广东省出现第3宗非洲猪瘟，惠州市博罗县一个养有90只猪的猪场爆疫，其中11只猪死亡，另11只发病；国家海关总署亦公布18个中国供港猪场因邻近疫区而要暂停供港，其中17个场在广东，占广东供港猪场两成。