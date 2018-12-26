发烧呕吐送院．美扣留所又一小难民死 美国海关与边境保护局（CBP）说，一名来自危地马拉的8岁难民男童，周二死于美国政府的扣留所，成为本月内第二名在美国扣留下送命的难民儿童。

（美国．华盛顿26日讯）美国海关与边境保护局（CBP）说，一名来自危地马拉的8岁难民男童，周二死于美国政府的扣留所，成为本月内第二名在美国扣留下送命的难民儿童。

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该机构表示，这名与爸爸一起被扣捕的男童，周一出现不适症状后，被送往新墨西哥州一家医药中心。

医护人员起初诊断为感冒，但后来发现他发烧。至中午，他获得消炎止痛药“布洛芬”及抗生素“阿莫西林”的处方后离开。

其后男童又出现恶心呕吐现象，再度送院，最终于午夜不治离世。

CBP说，目前尚未确定男童死因，但会确保进行独立彻底的调查。

危地马拉吁请美国政府对此事展开“明确”调查，并表示“已要求提供医疗报告……以厘清男童死因。”

网民抨击美政府

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男童丧命的消息在社交媒体引发了众怒。

“又一名孩子在这个政府的看管下丧命。”得州民主党联邦众议员维齐上推特贴文写道：“在圣诞节却听到如此令人震惊的事。”

新墨西哥州参议员海因里希亦推文说，“这消息让人心碎且痛恨。我迫切要求提供更多细节，但特朗普政府必须对这孩子的死负责，还有那些在他们蓄意制造乱局及无视人命下而被推入危险境地的所有生命。”

男童离世当天，是本月初同样在美国被扣期间疑因脱水而送命的7岁危地马拉女童入葬之日。