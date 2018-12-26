日圆贬值．日本人均GDP降至第20 2017年日本人均名义国内生产总值（GDP）换算成美元为3.8348万美元，在经济合作与发展组织（OECD）36个成员国中位列第20位。

（日本．东京26日讯）日本内阁府周二（25日）表示，2017年日本人均名义国内生产总值（GDP）换算成美元为3.8348万美元，在经济合作与发展组织（OECD）36个成员国中位列第20位。受日圆贬值影响，排名较2016年的第18有所下跌。

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以日圆计算的2017年日本人均名义GDP比2016年增长1.9%，至430.1万日圆，但受日圆贬值影响，换算成美元后为减少了1.1%。2016年的平均汇率为1美元兑108.84日圆，2017年为112.16日圆。

卢森堡蝉联第一

人均名义GDP排名前三的国家与2016年相同，第一位是卢森堡，达10.44万美元，瑞士以8.04万美元、挪威以7.57万美元分居第二、第三。美国以5.98万美元居第6位。

日本2017年名义GDP总额为4.8604兆美元，位列全球第三，在全球所占比例为6.0%，较2016年下跌0.5个百分点。居首的美国以19.4854兆美元占到24.1%。排名第二的是OECD非成员国中国，以12.2378兆美元占到15.1%。