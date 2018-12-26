平安夜云顶开唱变感恩夜·女儿为阿B站台演出 阿B锺镇涛平安夜在云顶开唱，获两位女儿为他站台演出。锺懿丶锺帼先以粤语向观众问好，父女3人合唱英语名曲《Over The Rainbow》。

阿B以一曲《Last Christmas》和大马粉丝一起倒数迎接圣诞节，演唱会欢腾气氛来到最高点。阿B后来更和演唱会台前幕后功臣一起和歌迷拍大合照。（图：星洲日报）

（彭亨·云顶26日讯）阿B锺镇涛平安夜在云顶开唱，获两位女儿为他站台演出。锺懿丶锺帼先以粤语向观众问好，父女3人合唱英语名曲《Over The Rainbow》。

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14岁的锺懿表示常被问到是否会入行，但现阶段她会以课业为主，能够跟爸爸锺镇涛一起演出是很开心的事。年仅8岁的小女儿锺帼以英语自我介绍後，更获现场如雷掌声。

感谢范姜陪伴

在演绎《小城故事》一曲时，背景画面播放出阿B哥早期的电影作品。至今已拍过逾百部电影的他表示，感激当时给他机会的导演，开启他在影视圈的演艺生涯。

他也特别感谢在他人生跌入谷底时陪伴在侧的范姜，他表示，当时只有24岁的这位台湾女生刚在法国毕业，却为了“人又老丶钱又无丶老婆也跑路”的他离乡留港相伴，帮他照顾当时还年幼的儿女，让他从迷惘失意中再重新振作，并特别演唱好友梁朝伟的《你是如此难以忘记》及脍炙人口的台语歌曲《家後》送给家人。

另外，现场也播出一众圈内好友搞笑又有爱的祝福片段，除了谭咏麟丶汪明荃丶郭富城丶刘德华丶梁朝伟丶蔡一杰等香港唱将朋友外，罗志祥及JJ林俊杰也不忘献上祝福，JJ更自弹自唱阿B的《Sha La La》祝贺他演出成功。