钢铁联合会：商用电费涨幅大·钢铁业将提高17.3%电费成本 大马钢铁工业联合会（MISIF）说，“不平衡成本转嫁”机制（ICPT）下的商用电费价格涨幅度过大，预料钢铁业明年将提高17.3%的电费成本，进而无法以较低产品售价在国内外市场竞争。

（雪兰莪．八打灵再也26日讯）大马钢铁工业联合会（MISIF）说，“不平衡成本转嫁”机制（ICPT）下的商用电费价格涨幅度过大，预料钢铁业明年将提高17.3%的电费成本，进而无法以较低产品售价在国内外市场竞争。

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由于燃料及发电成本增加，国家能源公司（Tenaga）将其成本转嫁商业用户，并落实从明年1月1日至2月28日期间，商用电费为每千瓦时1.35仙；而3月1日至6月30日则调涨至每千瓦时2.55仙。

该组织发文告说，若按照国能所公布的标准收费，钢铁业明年起须承担约1亿4800万令吉（17.3%）的额外电费，即从8亿5500令吉涨至10亿令吉（以今年1月至6月为计算标准作比较）。

文告说，电费的调涨将影响产品的最终售价，降低钢铁业的市场竞争力。

文告说，该会促请国能停止调高电费价格，且该制度有欠公平和透明性，因此希望该课题获能源委员会、国能、贸工部和能源科艺环境部的深度关切。