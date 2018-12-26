越南旅团涉人蛇集团．153人游台152人“逃脱” 台湾传出“史上最大规模”越南旅行团成员“逃走”事件，观光局证实，4个透过“观宏专案”获签证便利的访台越南团，153名团员中有152人逃脱，已超过“观宏专案”2015年实施以来脱走者总数。

台湾传出“史上最大规模”越南旅行团成员“逃走”事件，观光局证实，4个透过“观宏专案”获签证便利的访台越南团，153名团员中有152人逃脱，已超过“观宏专案”2015年实施以来脱走者总数。旅游业界认为，发生如此大规模的“逃脱事件”，相信有人蛇集团参与其中。

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台湾自2015年3月起实施“观宏专案”，包括越南等6国人民，只要有5人或以上参加交通部观光局指定旅行社团体旅游，或企业赞助之奖励旅行游团，即可申请电子签证赴台。观光局国际组组长郑锳惠表示，透过“观宏专案”申请签证的游客，毋须提交财力证明。过往只有零星透过专案赴台游客逃走，专案实施3年多来约有150人，但今次一次已有152人逃脱。