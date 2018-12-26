美国销售旺季．美国圣诞假期消费6年新高 11月1日至12月24日，美国除汽车之外的消费增长5.1%，是六年来最强圣诞节前增长，表明股市暴跌和部份政府关门并未影响消费者支出。

（美国．纽约26日讯）11月1日至12月24日，美国除汽车之外的消费增长5.1%，是六年来最强圣诞节前增长，表明股市暴跌和部份政府关门并未影响消费者支出。

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白宫和美联储、国会“神仙打架”，虽然殃及美股，但是今年普通民众消费没有受影响。

华尔街日报援引万事达数据显示，11月1日至12月24日，美国除汽车之外的消费，按年增长了5.1%（其中，网购消费增长19.1%），是六年来最强的圣诞节前消费增长。这表明股市暴跌和部份政府关门并未影响消费者信心和支出。

“华尔街现在抱头乱窜，但是普通民众对工作满意，享受着十年来最好的涨薪”，该报援引Customer Growth Partners总裁Craig Johnson表示。

受益于特朗普减税与压低油价等措施，美国民众的消费力也水涨船高。布伦特原油已经从10月初86美元/桶附近，现在已经跌至50美元/桶左右；同时，美国失业率低于4%继续维持在历史低位，10月核心PCE也有所下滑为1.8%。

同时，美国日益兴起的网购也带动了整个假日季消费。华尔街日报援引Adobe Analytics数据显示，在感恩节前的周三到“黑五”的周末之间，网购同比增长26.4%，这是假期消费提前“起飞”的一个迹象。

有喜也有忧。2019年美国经济消费是否依旧旺盛？

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首先，如果消费继续向网购转移，这一趋势将伤害包括百货公司在内的许多零售实体店。

资本市场持续波动

其次，资本市场持续波动，美联储加息的预期和华盛顿政治剧烈内斗等因素，使得经济和金融风险加剧，长久来看将导致消费者信心受挫。纳指上周五率先跌入熊市；标普500周一跌破2400点，跌入熊市；企业债券指数也在下滑。

同时，全球经济放缓，以及地缘政治动荡、贸易摩擦等因素的负面影响都不能忽视，美国消费者并非生活在“孤岛”上。