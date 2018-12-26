韩朝举行互通铁路仪式 朝韩铁路、公路对接及现代化工程奠基仪式，周三早上于朝鲜开城板门站举行。载有100多名韩国代表的新村号火车于首尔出发，前往板门店。

韩国统一部长官赵明均（右二）、国土交通部长金贤美（右一），及该国其他公路和铁路专家等100人，乘坐新村号火车前往板门店出席仪式。（图：法新社）

朝韩铁路、公路对接及现代化工程奠基仪式，周三早上于朝鲜开城板门站举行。载有100多名韩国代表的新村号火车于首尔出发，前往板门店。

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韩国统一部长官赵明均、国土交通部长金贤美），及该国其他公路和铁路专家等100人，乘坐新村号火车前往板门店出席仪式，列车上贴有“共同开启和平繁荣”的标语。

朝方火车则于板门店迎候。

车票票价为1.4万韩元（约51令吉），车票亦附有卡片，上面写着“感谢见证朝韩铁路、公路对接和升级改造项目的历史性瞬间”。

金贤美和朝鲜铁道省副相金润革于奠基仪式上代表双方致辞，随后进行铁路接轨、签字及指示牌揭幕等，俄罗斯、中国、蒙古和联合国等8名官员亦有出席。

韩媒报道指，是次项目令朝韩“血脉再次相连”。

2008年11月，最后一班韩国货运列车抵达板门店后，双方铁路中断已有10年。朝韩今次推动铁路和公路合作，是旨在落实朝鲜最高领导人金正恩和韩国总统文在寅于9月中的平壤会晤上签署的《平壤共同宣言》。

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