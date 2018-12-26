贸易战之痛只会迟到不缺席．全球经济2019年势将放缓 彭博社报道，虽然贸易战爆发是在2018年，但全球经济受难却将是2019年。

（美国．纽约26日讯）彭博社报道，虽然贸易战爆发是在2018年，但全球经济受难却将是2019年。

广告

之前出口订单纷纷赶在威胁要加征的关税生效之前发货，但随着这股热潮消退，彭博的全球贸易追踪指标正在走软。贸易料将进一步放缓，尽管美国和中国正在寻求解决贸易争端，但各公司就当前的中断局面发出警告。

伤害已经显现。GoPro Inc.将于明年夏季结束前将大部份产品出口美国的摄像头生产线迁出中国，成为首批采取此类行动的名牌电子产品制造商之一，FedEx Corp.最近则大幅下调盈利预测并削减国际航空运力。

“对商业的任何干涉都将是对经济征收的一种税，”旧金山Prologis Inc.的首席执行员Hamid Moghadam称。“因此，世界经济可能将放缓。”该公司在全球拥有近4000处物流设施。

金融市场已经受到了打击。美银美林估计，贸易战的消息对今年标普500指数百分比跌幅的净贡献是6个百分点。中国股市在2018年已经蒸发了2兆美元的市值，陷入熊市、一蹶不振。

最近的数据凸显出对贸易问题将拖累明年美国经济增长的担忧。美国消费者对未来经济的乐观度降至一年低点，小企业对经济改善的乐观情绪降至两年低点，企业预计2019年利润增速将放缓。