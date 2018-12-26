问7岁童“你相信耶诞老人？”特朗普挨轰 美国总统特朗普与第一夫人梅兰妮在周一平安夜秉承传统，接听小孩打进北美空防司令部追踪耶诞老人下落的电话。但特朗普在电话里对一个7岁的小朋友说，“很少人”7岁了还相信有圣诞老人。这番话引发众多网民批评，认为他不该对孩子说这种话，破坏儿童的纯真思想。

美国总统特朗普与第一夫人梅兰妮在周一平安夜秉承传统，接听小孩打进北美空防司令部追踪耶诞老人下落的电话。但特朗普在电话里对一个7岁的小朋友说，“很少人”7岁了还相信有圣诞老人。这番话引发众多网民批评，认为他不该对孩子说这种话，破坏儿童的纯真思想。

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特朗普接听7岁女童科尔曼电话时，问对方：“你还相信圣诞老人吗？因为已7岁了，这是少数（marginal），对吧？”他其后聆听女童的回答再笑言：“你只要玩得开心。”特朗普这个问题惹来网民批评，认为儿童应尽可能保持相信有圣诞老人，这是纯真思想。另一网民则指特朗普经常不懂说合适的话，“再次显示他是扫兴的人”。

不过美联社报道，科尔曼在平安夜还是为圣诞老人留了饼干和牛奶。科尔曼告诉记者，她其实没听懂特朗普说的“marginal”是什么意思，于是回答了“是的，先生。”她还惊讶地表示，“我还以为会听到总统先生的录音呢，没想到竟然是本人！

