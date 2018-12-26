迪拜出走公主失踪多月．外交部终公开近照 迪拜公主拉蒂法今年3月传出不堪受父亲长期虐待，与友人策划长达7年的逃亡计划，却在出逃时被当局拦截，就此音讯全无。但阿联酋政府周二公布拉蒂法的最新一批照片，意图证明她和家人一起住在迪拜的家中。

阿联酋当局公布这批照片，照片似乎显示拉蒂法（左）在迪拜的家中，且爱尔兰前总统罗宾逊（右）前来拜访，罗宾逊曾担任联合国人权事务高级专员。（图：美联社）

迪拜公主拉蒂法今年3月传出不堪受父亲长期虐待，与友人策划长达7年的逃亡计划，却在出逃时被当局拦截，就此音讯全无。但阿联酋政府周二公布拉蒂法的最新一批照片，意图证明她和家人一起住在迪拜的家中。

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33岁的拉蒂法自传出在海上遭拦截之后，就没有公开露面过。就在人权团体敦促杜拜当局透露拉蒂法下落的数个月后，阿联酋当局公布这批照片，照片似乎显示拉蒂法在迪拜的家中，且爱尔兰前总统罗宾逊前来拜访，罗宾逊曾担任联合国人权事务高级专员。

拉蒂法是迪拜酋长穆罕默德亲王的次女，今年3月在影音网站YouTube的一段长40分钟的影片中出现，影片中她宣布自己即将逃离祖国。当时拉蒂法指出，她因为不堪家人虐待和种种限制而想出逃。

