骑劫巴士8死22伤．凶徒疑和干部争执后犯案 福建龙岩市周二下午发生恐怖惨案，一名男子持刀杀人再劫持巴士，沿途冲撞多名路人，现场场面血腥。事件造成至少8人死亡，包括一名警察，另有22人受伤送院。伤者包括一名已怀孕38周、预产期为1月6日的孕妇，不幸流产，而她自身情况亦未见乐观。

福建龙岩市周二下午发生恐怖惨案，一名男子持刀杀人再劫持巴士，沿途冲撞多名路人，现场场面血腥。事件造成至少8人死亡，包括一名警察，另有22人受伤送院。伤者包括一名已怀孕38周、预产期为1月6日的孕妇，不幸流产，而她自身情况亦未见乐观。

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48岁邱姓疑犯被当场制服，疑犯无业，警方初步调查，指疑凶与当地居委会干部素有积怨，当日两人在邱家中产生矛盾，邱先杀人，再外出挟持巴士驾驶约2公里，连撞数车后才被逼停，全程约2.3公里。

有疑似目击者在微信账号“伊人自秀”称，疑犯上车后“对着一个女的莫名其妙的乱砍，整车人包括司机吓死了就全跑光了，司机钥匙都没拔就跑了下来”，但此说法未经证实。

据福建新闻频道报道，伤者除包括流产孕妇外，一名任职法医的巴士乘客曾与疑犯搏斗，他头部及腹部各中一刀，目前已脱离危险期，转到普通病房。

福建省委书记于伟国与省长唐登杰发出批示，要求省卫健委和龙岩市做好善后及救治工作、公安部门尽快查明案件。省委常委、政法委书记王洪祥已赶赴龙岩探望伤者。