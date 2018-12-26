圣诞崇拜“破冰”．凯特梅根笑容可掬 英国王室两名王子的两个家庭数月来不时传出不和，然而在周二的圣诞崇拜上，威廉王子和剑桥公爵夫人凯特，还有哈里王子和萨塞克斯公爵夫人梅根都笑容可掬，两家人之后更并肩离开教堂，有说有笑。

英国王室两名王子的两个家庭数月来不时传出不和，然而在周二的圣诞崇拜上，威廉王子和剑桥公爵夫人凯特（左一和左二），还有哈里王子和萨塞克斯公爵夫人梅根（右一和右二）都笑容可掬。（图：美联社）

英国王室两名王子的两个家庭数月来不时传出不和，然而在周二的圣诞崇拜上，威廉王子和剑桥公爵夫人凯特，还有哈里王子和萨塞克斯公爵夫人梅根都笑容可掬，两家人之后更并肩离开教堂，有说有笑。

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凯特和挺着7个月大肚子的梅根，从桑德灵厄姆庄园出发，走到不远的玛丽．玛格达莱妮教堂与英女王会合途中，和夫婿展现了英国王室“人气4人组”的魅力，受到广大民众夹道欢迎。凯特一如往常遵循王室传统，穿着反映圣诞欢乐气氛的亮丽红色洋装现身。梅根也贯彻反传统性格，不顾王室通常只有出席丧礼才穿黑衣的传统，以一身黑色出席圣诞礼拜。

当她俩和夫婿走向教堂时，彼此不时交谈，表现得十分融洽。王室主要成员几乎全员到齐，但不见女王的另一半菲腊亲王，还有王储查尔斯的妻子卡米拉。据王室消息人士说，97岁基于菲腊身体健康因素，只是想轻轻松松，和家人私下度过这一天。至于卡米拉上周已患重感冒，相信尚未康复。