宽松政策不良效应．日银审议委员看法分歧 日本中行周三公布10月政策会议记录显示，扩大债券收益率在中行近零目标附近的波动幅度，决策者对这一做法的可行性意见不一。

（日本．东京26日讯）日本中行周三公布10月政策会议记录显示，扩大债券收益率在中行近零目标附近的波动幅度，决策者对这一做法的可行性意见不一，反映了长期宽松政策带来的弊端越来越多，委员会内部对解决之道看法分歧。

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这种意见分歧凸显出日本中行日益加深的政策困境。

由于通膨率目前仍远低于2%的目标，日本中行不得不维持大规模刺激计划，尽管该计划造成一些负面影响，例如多年来的近零利率政策导致金融机构获利受到冲击。

会议记录显示，一位委员表示，日本中行不应排除一些选项，比如扩大债券收益率波动区间、缩短目标公债收益率期限等。目前日本中行的收益率目标是针对10年期公债。

“如果长期利率目标长期保持在零附近，货币宽松对通膨预期的正面效应可能会减弱，”

但另一位审议委员持不同看法，称在通膨依然处于低位之际这？做的话，可能会让人质疑日本中行实现通膨目标的承诺，从而破坏日本中行的信誉。

“让长期收益率的波动区间更加灵活，一些市场参与者期待这样，可能被视为中行对实现2%通膨目标的承诺受损，”

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会议记录显示，由九名审议委员组成的政策委员会认为，暂时需要维持超宽松的货币政策，同时需警惕长时间的刺激措施对日本银行系统的影响。

日本中行在10月30-31日政策会议中维持政策不变，面对全球贸易争端风险，总裁黑田东彦排除了短期内升息可能性。

日本财务省财务官浅川雅嗣认为汇市波动性上升

日本财务省财务官浅川雅嗣周二表示，汇市波动性有所上升，政府将密切关注汇市走势。

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“波动性正在上升。各国都认同七国集团（G7）/20国集团（G20）的看法，即对经济来说，过大的波动性和无序波动都是不好的，”浅川雅嗣对记者表示。

“我们将严密关注市场走势，同时彻查是否有任何投机行为，”他表示。

浅川雅嗣是在与日本中行及日本金融厅同僚会晤讨论市场走势后发表上述讲话。

周二日经225指数步入熊市，全球市场跌势延续。