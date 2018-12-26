李文材：马严防非洲猪瘟传入境．中国猪肉产品禁带回国 中国大规模爆发非洲猪瘟疫情，让周边国家与地区严防病毒传入，卫生部副部长李文材指示各个国际机场、国际入境处等加强管制，严防个人携带猪肉，包括中国猪肉制成品入境，全力防范猪瘟病毒因人为带入境内，造成国内猪只受感染死亡。

（吉隆坡26日讯）中国大规模爆发非洲猪瘟疫情，让周边国家与地区严防病毒传入，卫生部副部长李文材指示各个国际机场、国际入境处等加强管制，严防个人携带猪肉，包括中国猪肉制成品入境，全力防范猪瘟病毒因人为带入境内，造成国内猪只受感染死亡。

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他说，该部密切关注中国大规模爆发的非洲猪瘟疫情，因为一旦疫情扩散传入境内，将严重威胁国内养猪业。

“若发现疫情，为了控制局势，政府届时将会全面扑杀所有猪只，因此民众必须与政府合作，全面防堵病毒传入，首先就是不要从疫区携带猪肉，包括猪肉制成品入境。”

他对星洲日报说，由于死亡率达100%的非洲猪瘟尚无治疗药物与疫苗，一旦病毒传入，将会导致国内猪只死亡，因此必须严加管制。

没进口中国生猪肉

“纵使大马没有进口中国的生猪肉，但是非洲猪瘟的病毒会因为疏于防范，或个人携带而进入大马，届时境内所有猪只一旦被感染，都将造成猪只死亡，对养猪业者有很大的风险。”

一旦政府将外国猪肉，及猪肉制成品列入违禁品，凡是被发现从疫区携带猪肉回国者，都将被关税局拦截并销毁，甚至可以被援引1967年关税法令135（1）（e）条文（运送违禁品）调查。

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若罪名成立，在第135（1）（iii）（aa）条文下被治罪时，携带猪肉入境者可被罚款不少于涉及物品价值的10倍，或最高不少于涉及物品价值的20倍，或监禁不超过3年，或两者兼施。

李文材说，政府确实没有批准进口冷冻猪肉，然而却很难禁止民众个人携带生猪肉，或者猪肉制成品入境，因此在疫情未全面爆发前，必须从自身做起，不从外国携带猪肉乃至猪肉产品入境。