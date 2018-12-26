【暖势力】走出丧夫痛敢敢上台选美．“阿嬷级”美姐摘冠好感人 挚爱的丈夫在18天内突病发而致逝世，在一夕骤变中倒下的女导游，3年后却在家人的强大支柱下挥别痛苦，还勇敢参加选美摘冠，更罕见地夺得“家人支持奖”，在舞台上演“一人得奖全家得奖”的感人画面。

关年施（右三）与家人感情非常好，身为歌台艺人的姐姐关雪儿（左一）也到场支持。（受访者提供）

（新加坡26日讯）挚爱的丈夫在18天内突病发而致逝世，在一夕骤变中倒下的女导游，3年后却在家人的强大支柱下挥别痛苦，还勇敢参加选美摘冠，更罕见地夺得“家人支持奖”，在舞台上演“一人得奖全家得奖”的感人画面。

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这名“阿嬷级”的导游美姐是现年53岁的关年施，刚在本月8日举行的新加坡华裔夫人选美赛中夺冠，同时获颁“人气女王”“社区亲善大使”和“家人支持奖”奖。

那一刻，在场见证的亲友超过70人。

关年施结婚20多年，育有一名独生女。她受访时说，3年前的骤变，让她顷刻间天地变色──丈夫被胰脏癌夺去性命，从发病到去世，只有18天。接下来，她的世界是黑暗的。

幸运的是，家人的陪伴与支持，让她慢慢释怀，走出了丧夫之痛，最近她更在他们的“怂恿”下，“厚着脸皮”参加选美。

70亲友到场打气

她说，决定参赛后，家人可以说是全程“护航”，大家出点子给建议，也陪她走台步、练习回答技巧，让她觉得很温暖。

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“比赛那天，家人和朋友几乎全部到齐，有70多人！他们有的带哨子，有的举海报，一出场便哨声不断，给了我很大的力量。”

原来，她有9个兄弟姐妹，除了大哥，其他都是姐姐，她排行最小，家人之间关系非常好，每年至少两次一起相约旅行。

“连同大嫂，我们每次出去都是十个人，可以说是‘十全十美’。”

关年施笑说，现场司仪也被家人的热情吓到，宣布“家人支持奖”时，女儿甚至抱着孙女上台，完美呈现三代同堂的画面。