联储局4新投票成员．3人想升息 美国联储局（Fed）决策单位联邦公开市场委员会（FOMC）明年将更换4名成员，由4名联准银行总裁轮值接手，他们拥有决策投票权、得以左右利率走向。

联储局主席鲍尔与多名官员先前则强调，未来利率政策走向将根据经济数据而定。（图：法新社）

（美国．华盛顿26日讯）美国联储局（Fed）决策单位联邦公开市场委员会（FOMC）明年将更换4名成员，由4名联准银行总裁轮值接手，他们拥有决策投票权、得以左右利率走向。虽然这4人立场多数偏鹰，但他们对于升息各有已见，这也意味着FOMC未来在利率决策上势必少不了一番争执。

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明年取得投票权的4名成员，包括立场最鹰派的堪萨斯联准银行总裁乔治（Esther George）、最鸽派的圣路易联准银行总裁布拉德（James Bullard），以及介于两者但偏向鹰派的芝加哥联准银行总裁伊凡斯（Charles Evans）与波士顿联准银行总裁罗森格伦（Eric Rosengren）。

仔细分析这4人对于利率走向的立场，乔治向来支持联储局升息，原因是她担心借贷成本一旦太低，恐导致金融市场失序并引发通膨风险。

但布拉德抱持截然不同的看法，他认为联储局根本没必要升息，因为这可能伤害美国经济成长。

而伊凡斯与罗森格伦两人近来则表达支持升息的看法，他们认为此举能够防止经济过热、防范通膨失控或资产泡沫产生。

虽然4人对于利率的主张看似坚定，但除了乔治以外，其他3人过去立场都曾因美国经济变化而出现180度大转弯的纪录，明年是否会如此则尚待后续观察。

12月稍早联储局宣布今年第4度升息，将联邦基金利率调高25基点至2.25%～2.5%区间，并将明年升息预测由3次下调至2次。联储局主席鲍尔（Jerome Powell）与多名官员先前则强调，未来利率政策走向将根据经济数据而定。

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FOMC由12名投票成员组成，其中7位联储局理事与1位纽约联准银行总裁为固定成员，另外4名投票成员则由11个地区的联准银行总裁轮流担任。