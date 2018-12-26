【暖势力】阻难民家庭遭遣返·荷教会礼拜1400小时挡警方 荷兰一所教会为防止一个亚美尼亚家庭遭遣返，自10月26日起不停歇地举行礼拜仪式，总共累计1400个小时，现在热门到变成朝圣活动，必须在圣诞期间发门票以控制进教堂的人潮。

教会为防止一个亚美尼亚家庭遭遣返，自10月26日起不停歇地举行礼拜仪式。（图：网络照）

（荷兰．阿姆斯特丹26日讯）荷兰一所教会为防止一个亚美尼亚家庭遭遣返，自10月26日起不停歇地举行礼拜仪式，总共累计1400个小时，现在热门到变成朝圣活动，必须在圣诞期间发门票以控制进教堂的人潮。

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根据荷兰法律，警察不得进入举行宗教仪式的教堂。因此，教会领袖想出了不间断礼拜的点子，防止塔姆拉兹扬一家五口被遣返。自此之后，有数以百计的牧师与志工参加礼拜。

各地民众共襄盛举

伯特利教会教友与海牙当地社区中心成员维克告诉美国有线新闻网（CNN），教堂礼拜已经成为某种“朝圣活动”，吸引荷兰各地民众共襄盛举。

塔姆拉兹扬一家人住在荷兰近9年，但他们申请政治庇护遭拒。荷兰移民部长哈博斯拒绝动用他的裁量权，让塔姆拉兹扬一家留在荷兰。教会上周表示，他们对移民部长的不作为感到失望，矢言持续举行仪式。

海牙新教教会主席赫特马说：“圣诞节前，在我们缅怀上帝充满人性的关怀与和平事迹时，我们益发坚定地认为，不能背弃对塔姆拉兹扬家的责任。”他说，教会将向移民部长提供包含新资讯的庞大档案，说服他接受塔姆拉兹扬家的庇护申请。

塔姆拉兹扬家的21岁长女哈雅批在推特说，教堂礼拜时高朋满座，令她备受鼓舞。

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她月初向路透社记者表示：“我真的不知道会有什么结果，但我们希望可以留在这里（荷兰），因为这是我们的家、我们的归属。我的弟弟、妹妹与我，都是在荷兰长大，我们住在这里快要9年了。”不过，今年圣诞节，塔姆拉兹扬一家人将窝在提供他们庇护的教堂，祈祷出现圣诞奇迹。