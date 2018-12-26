最大挑战是债务．专家：中国刺激经济子弹快耗尽 有分析师指出，目前中国面临的最大挑战并非贸易战，而是债务，北京当局应对日益严重的债务问题，能用来提振经济的选项已经快要用完。

（图：法新社）

（中国．北京26日讯）中美贸易战进入休兵90天的关键时刻，有分析师指出，目前中国面临的最大挑战并非贸易战，而是债务，北京当局应对日益严重的债务问题，能用来提振经济的选项已经快要用完。

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根据统计，截至2018年第3季，中国总债务GDP占比已突破300%，北京当局对于放缓的经济前景以及债务问题，于日前宣布降低、取消多项进出口关税，并计划在2019年推出大规模减税措施。

《南华早报》引述BBVA Research亚洲首席经济学家Xia Le说法指出，中国负债问题太严重，北京当局担忧大规模刺激措施的副作用，加上承受美国的巨大压力，将避免藉产业政策作为对抗经济衰退的手段，传出正在草拟“中国制造2025”的替代方案，换言之，中国目前已用尽提升经济信心的方法，未来只能把重点放在扩大减税上。

另根据英国《金融时报中文网》报道，中国目前的资金情况非常紧张，今年已出现22例企业违约，未偿债务高达210亿元人民币，而且未来情况恐怕会更糟糕。