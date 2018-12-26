林氏总商会中小企信心调查．41%对明年经济不乐观 马来西亚林氏总商会今日公布最新中小型企业信心指数民调，41%业者对于明年的经济预测认为不大乐观，而59%保持慎重乐观。

林家仪（前排中）公布的中小型企业信心指数民调显示，有41%受访者对明年经济预测为不乐观，59%为慎重乐观。前排左起林纪顺、林伯才、林汶良；右起林嘉伦、林发顺及林顺平；后排左起林主栲、林顺德、尤永爱、林延忠及林文才。（图：星洲日报）

（吉隆坡26日讯）马来西亚林氏总商会今日公布最新中小型企业信心指数民调，41%业者对于明年的经济预测认为不大乐观，而59%保持慎重乐观。

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其中细分如下，乐观及谨慎乐观分别为23%及36%，悲观及有些悲观则分别为23%及18%。

林氏总商会是于今年5至8月期间向152名个人或企业会员展开上述调查。

林家仪：刚换政府处观望期

该会总会长拿督斯里林家仪今日召开新闻发布会表示，受访者有86%为中小型企业。此外，受访者来自各个行业，最多是批发及零售贸易，占41%；接着是房地产及制造业各占14%；剩余为其他行业。

他表示，他个人认为明年经济是乐观的，因为今年刚换政府，许多政策仍不明朗，许多企业仍处于观望期，相信明年随着政策明朗后，会让企业更有信心进行投资。

询及造成业者对明年经济乐观或悲观的因素，该会社经组副主任林嘉伦说，有关民调并没有细分相关调查，因为有关因素十分主观，要细分调查会占据很大篇幅。

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今年销售额比去年好

林家仪指出，大部份受访者认为今年的销售营业额会比去年好，主要因素是今年有数个月是废除消费税，仍未落实销售及服务税的税务假期，从而刺激了销量。

他说，在员工方面，今年比去年明显减少，其中因素是企业在控制员工数目，以及政府在聘请外劳的手续繁杂，以致外劳减少。

他指出，企业对于外劳有明显需求，近45%企业都需要聘请至少一名外劳，而对于外劳的供应，满意及不满意的受访者各占据半数。

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世界林氏总商会会长丹斯里林顺平指出，由于中美贸易战关系，大马的重新包装领域也开始成长，其中过去较冷清的巴生港口自由区，如今也开始变得繁荣，作为进出口商品的中转战。

出席者还有大马林氏总商会副总会长拿督林伯才、林发顺、副秘书长林纪顺、社经组副主任林嘉伦、林主栲、理事林汶良、林顺德、林延忠、林文才及执行秘书尤永爱。