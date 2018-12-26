贸消部否认短缺．“燃油供应充足” 国内贸易及消费事务部将确保国内的汽油和柴油供应充足，并足以在全国进行日常销售，同时否认媒体报道指消费人将在2019年1月1日前，面对汽油和柴油短缺的指控。

（布城26日讯）国内贸易及消费事务部将确保国内的汽油和柴油供应充足，并足以在全国进行日常销售，同时否认媒体报道指消费人将在2019年1月1日前，面对汽油和柴油短缺的指控。

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根据贸消部秘书长兼马来西亚供应总监拿督斯里加米尔的说法，汽油和柴油燃料已经于1975年6月21日根据“1961年供应控制法令”在宪报颁布为控制品。

石油商有责任遵守条件

因此政府将确保这些控制品在市场上的供应，随时可供消费者容易获得。

贸消部文告指出，在这方面，作为1974年“供应管制条例”下的汽油及柴油零售牌照持有人，石油商有责任在牌照内遵守以下条件：

1.被许可方有责任确保持牌场所的柴油燃料和柴油燃料供应始终充足，且足以进行日常销售。

2.未经许可，被许可人不得关闭汽油/柴油站或停止在其油站销售柴油／柴油。

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文告说，如果油站业者不遵守指示或违反任何统制品零售执照的条件，将触犯1974年供应管制条例第21条文，可在1974年供应管制法令第22条文下被罚。

一旦罪成，初犯者可被罚款100万令吉或监禁3年或两者兼施，再犯者则可被罚款300万令吉及监禁5年或两者兼施。

贸消部执法官员将会不时监督和检验油站，确保汽油供应充足。

如果任何商家被发现没有遵守相关法令和条例，消费人可以通过以下管道向贸消部投诉。

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其中包括贸消部官网（https://eaduan.kpdnkk.gov.my），热线1800-886-800、电邮[email protected]、手机应用程式EzADU KPDNHEP、资讯中心及行动室（03-88826088/6245）。

消费者也可以亲自前往邻近的贸消部办公室投诉，或WhatsApp至019-2794317、致函给贸消部以及各州行动室（可参考贸消部官网的各州电话号码名单）。