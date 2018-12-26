张健仁警告勿牟利．“油站囤货将重罚” 贸消部副部长张健仁提醒油站业者勿囤货或导致市场缺货，皆是犯法行为，会被重罚。

（雪兰莪．八打灵再也26日讯）贸消部副部长张健仁提醒油站业者勿囤货或导致市场缺货，皆是犯法行为，会被重罚。

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他说，汽油是控制物品，违例者将抵触1961年供应控制法令和2011年价格控制及反暴利法令，面对严重刑罚。

他接受星洲日报访问时访问表示，油站业者不能囤货导致市场供应不足，并从中谋取额外利益。

2011年价格控制及反暴利法令第16（a）条文下，涉嫌囤货谋取暴利的商家，个人将会面对不超过100万令吉或监禁不超过3年的刑罚，公司则会被罚款不超过300万令吉。

从中牟利的人士，其个人将面对不超过10万令吉的罚款或监禁不超过3年，或其公司会面对不超过50万令吉的罚款。

他说，油站业者必须了解，油价有起有落，可能之前进了“贵货”，但之后油价会下降。同样的，有时会进便宜货，油价起时就有得赚，长期而言是有盈利。

张健仁表示，一旦明年1月1日，政府落实新机制后，所有油站的油泵仪器都会跟着调整，业者必须根据政府的定价销售油价。

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财政部长林冠英周一宣布，政府将从明年1月1日起重新实施每周检讨油价的机制，让油价每周浮动，确保人民不会在国际油价下滑时打贵油。

他在发表文告指出，随着国际油价在近期下跌，国内RON95汽油也将在1月1日下调。

