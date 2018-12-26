石油商公会：商浮动价新机制．盼不会闹油荒 大马石油商公会主席拿督凯鲁安努亚坦言，在政府宣布将从明年1月1日起重新实施油价自由浮动机制，每周检讨油价后，在这段过渡期，可能发生石油商暂时不要进货，导致市场汽油短缺的情况。

（雪兰莪．八打灵再也26日讯）大马石油商公会主席拿督凯鲁安努亚坦言，在政府宣布将从明年1月1日起重新实施油价自由浮动机制，每周检讨油价后，在这段过渡期，可能发生石油商暂时不要进货，导致市场汽油短缺的情况。

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他说，这符合逻辑的。

“这是生意，如果进货了但几天后的新机制价格下跌，每公升要亏20仙，你要进货吗？如果你是做生意的，你也会这么做。”

因此，大马石油商公会正与财政部及国内贸易及消费事务部探讨即将在明年1月1日开始落实的每周检讨油价，希望在落实前不会发生全国汽油短缺的情况。

拿督凯鲁强调，该公会目前在和政府认真讨论，今天已经见了财政部，接下来还会见贸消部，希望在这3天内制定一个机制，不会发生市场汽油短缺的情况。

“人民肯定希望汽油价格下跌，但我们也要和政府商讨，确保新机制不会对石油商造成影响。”

他指出，如果1月1日宣布的汽油价格下跌，石油商会面对严重亏损。

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他表示，一般上一些热门的货，如RON95，石油商的存货3、4天就卖完，而RON97则有时甚至高达20天才售完。

他坦言，如果像过去每星期三晚上公布下一周的新油价，届时又会再发生如果新一周油价下跌，消费者在星期二晚上大排长龙争相添油的情景。

“若是每公升跌2、3仙影响不大，但是若每公升跌20、30仙就会有影响了，车主肯定争相添油。”

向政府提数建议

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他透露，该会正向政府提出数个建议，其中一个是寄售机制，另一个则是经销商保证金（dealer guaranteemargin）。

“这就好像一个基金，如果我们赚取额外的利润我们归还，如果汽油价格下跌，我们得到报酬，藉持维持我们的价格。”

他表示，如果人家批评为什么国外落实汽油价格天天浮动，石油商都没有投诉，大马的石油商却这么吵？他说，如果汽油价格是天天改变那还比较容易，因为今天你进货以后你就会制定明天的售价，即如果今天你进货的价格是每公升2令吉10仙，你不可能卖2令吉零8仙，因为价格是你自己定的，如果汽油价格下跌，最起码你也会卖2令吉11仙，因为你还要跟别人竞争。

“但因为现在的情况是你没得选择，必须遵守政府的机制。”

他指出，如果到最后真的是可以让石油商自由决定，无论是允许石油商控制汽油价格或是他们的存货，那他们还可以生存，否则若政府两个都要控制，那他们就无法支撑了。



