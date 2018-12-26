明年初取代退休者．国投委4董事局成员 国民投资机构（PNB）宣布委任4名新董事局成员以取代退休成员，明年1月1日起生效。

（吉隆坡26日讯）国民投资机构（PNB）宣布委任4名新董事局成员以取代退休成员，明年1月1日起生效。

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新董事局成员是财政部秘书长拿督阿末巴德里、联邦法院前法官丹斯里再努、证券监督委员会前副首席执行员拿督聂兰拉，以及Mitraland集团兼国家房地产投资公司主席拿督佐汉。

国民投资机构发表文告说，原任董事局成员丹斯里阿里韩沙、丹斯里旺阿都阿兹和丹斯里扎丽娜将于12月31日退休。

聂兰拉目前是国民信托基金有限公司（ASNB）董事局成员，佐汉是数家上市公司董事，包括森那美产业公司。

国民投资机构集团主席丹斯里洁蒂在文告中说，上述新董事局成员在各自领域有丰富经验，例如投资、法律、经济和产业。

“国民投资机构期待从他们的贡献中受益，我们会专注于加强我们的恢复力，以及履行为土著和所有大马人民提高经济财富的承诺。”

诺阿兹兰31日退休

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该机构也宣布，今年12月31日起，国民信托基金有限公司和国民投资机构研究机构有限公司原任董事丹斯里诺阿兹兰将退休。

明年1月1日起，该机构董事局成员除了洁蒂和上述新成员，也包括总裁兼集团首席执行员拿督阿都拉曼、拿督莫哈末耶谷和拿督索迪曼。

此外，国民信托基金有限公司董事局成员包括洁蒂、阿都拉曼、该公司首席执行员兼执行董事莫哈末胡先、拿督斯里聂诺佐及聂兰拉。

