社险截至10月．赔偿车祸意外9357万 社险机构截至10月为止，总共就往返职场，涉及车祸意外的工伤人士，作出了9357万令吉的赔偿。

（吉隆坡26日讯）社险机构截至10月为止，总共就往返职场，涉及车祸意外的工伤人士，作出了9357万令吉的赔偿。

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社险在发给马新社的文告中指出，社险是就2万5219宗短暂伤残案件作出补贴，平均每个个案补贴3710令吉。

与去年同时期相比，社险总共就2万6637宗案件作出了9453万令吉的赔偿，每个个案平均为3550吉。

文告指出，在致命和非致命性意外方面，社险也付出了1亿6908万令吉予短暂伤残人士，而所付出的永久性残疾和家属的利益则有4亿2186万令吉，总额是2亿4007万令吉。

“通过社险关爱队，我们将持续更积极的协助意外者，包括加快发放福利金，以减轻缴纳人或受益人的负担。”

文告披露，公共行政和国防和保安领域一直都是短暂伤残的最大索偿行业，达到6051万令吉。

其他获赔的最高的行业包括制造业（4204万令吉）、建筑业（2241万令吉）和贸易（1988万令吉）。

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“去年，公共行政和国防，以及保安领域获赔6441万令吉，制造业4408万令吉、建筑业2394万令吉和贸易2353万令吉。”