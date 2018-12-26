登记E-Kasih计划．逾18万贫户电费回扣 能源科艺及环境部（MESTECC）提供8000万令吉拨款的电费回扣计划，已有18万5000户贫穷家庭在爱心援助计划（E-Kasih）系统下登记。

（布城26日讯）能源科艺及环境部（MESTECC）提供8000万令吉拨款的电费回扣计划，已有18万5000户贫穷家庭在爱心援助计划（E-Kasih）系统下登记。

广告

每月获40令吉回扣

每户受惠的贫穷家庭，每个月都可获得40令吉的电费回扣。

能源科艺及环境部发表文告说，这个从2019年1月1日生效至12月31日的电费回扣计划是通过2019年财政预算案发放的拨款，取代在今年12月截至的每月20令吉电费回扣计划。

文告指出，若用户要了解是否符合E-Kasih计划及获得电费回扣的资格，可浏览能源科艺及环境部网站https://semakanrebat.mestecc.gov.my查询，或拨打03-80008000联络“我的政府呼叫中心”（MyGCC）。

用户也可通过国能公司（TNB）了解是否符合资格，联络号码是1-300-88-5454，或直接到邻近的TNB办事处查询。至于东马，砂拉越及沙巴的用户，则可拨打1-300-88-3111联系砂拉越能源公司（SEB），或拨打沙巴电力公司（SESB）的热线088-515000/15454。