1月28发放300援金．财政部：410万B40家庭受惠 ）财政部宣布，政府将在明年1月28日发放第一阶段生活援助金，每户家庭收入最低的40%群体（B40）家庭可领取300令吉援助金，将有410万户家庭受惠。

（吉隆坡26日讯）财政部宣布，政府将在明年1月28日发放第一阶段生活援助金，每户家庭收入最低的40%群体（B40）家庭可领取300令吉援助金，将有410万户家庭受惠。

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财长林冠英今日发表文告表示，政府将把援助金直接汇入受惠人的银行户头。

文告说，政府将根据旧数据库和旧方法发放援助金。

“政府为了能尽快在明年2月之前发放援助金，因此被迫使用可能包含不符合资格受益人的旧数据库。

“政府要剔除不符合资格的受益人，因为他们不是来自B40，漂白过程需要耗时和很长时间才能执行。

“在首相敦马哈迪的体恤下，明年第一阶段发放的援助金将让410万个家庭受惠，每户获得300令吉援助金，涉及拨款总额达12亿令吉。”

文告指出，一旦更新数据库，剩余的生活援助金付款将采用在2019年财政预算案中公布的方法发放第二和第三阶段的援助金。

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“政府需要更新数据程序以支付2019年第二和第三阶段的生活援助金，符合以更有针对性的改善这项计划，并且取决于家庭规模。”

文告说，政府将在近期内公布新的方法和付款标准。

