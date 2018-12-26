恫言号召攻击警局．马来人阵线主席被捕 大马马来人阵线（JMM）主席拿督阿兹旺丁昨日在巴生一项挺殉职消防及拯救人员莫哈末阿迪的集会上，情绪激昂的喊着要布城政府尽快逮捕造成阿迪丧命的始作俑者，并恫言若看不到警方的行动，将号召马来人攻击警局。

逾3000名集会者聚集在巴生艺术广场，和平请愿要求政府关注他们的权益等。（图：星洲日报）

（雪兰莪．八打灵再也26日讯）大马马来人阵线（JMM）主席拿督阿兹旺丁昨日在巴生一项挺殉职消防及拯救人员莫哈末阿迪的集会上，情绪激昂的喊着要布城政府尽快逮捕造成阿迪丧命的始作俑者，并恫言若看不到警方的行动，将号召马来人攻击警局。

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Geras与阿兹旺丁切割

他这一番过火言论也导致他于今午在隆市拿督克拉末遭到雪州警方逮捕，昨天集会的主办方大马人民行动组织（Geras）主席阿布巴卡莫哈末也已与阿兹旺丁进行切割，强调其言论不代表Geras的立场，并强调日后召开集会，不会再邀请阿兹旺丁出席。

阿兹旺丁昨日作为一个马来非政府组织的主席在巴生艺术广场上，向参与集会的约3000人发表演讲，他当时情绪激昂的指控警方为何迄今仍不逮捕杀害阿迪的凶手，并将矛头指向发展商以及被指雇用私会党徒闯入兴都庙的律师。

他向布城政府放话，要政府聆听他们的诉求，否则将会发动马来人展开袭击。

“我们要求警方逮捕引发这起骚乱的发展商和律师，否则我们将攻击警局（serang BalaiPolis）。”

他说，警方要捉人有这么难吗？他自己只是到布城参与集会就遭警方传召甚至可能被逮捕，但兴都庙骚乱发生迄今已多天，警方仍未逮捕导致阿迪丧命的始作俑者。

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阿兹旺丁骂记者曲解谈话

阿兹旺丁在今午被警方逮捕前接受星洲日报访问时还表示，他不后悔发表这番言论，并怒骂记者曲解他的意思，并强辩说，他所说的serang并不是攻击，是记者错误诠释他的意思。

“我说的serang是指召集更多人去警局报案，向警方施压。记者，你知道吗，在踢足球时，我们也会使用serang这个字眼。”

他指出，难道他们在踢足球时是要去攻击吗？但不管怎样，他不在乎外界如何诠释他的字眼，并指就算警方要求他录供他也不畏惧。

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此外，雪兰莪刑事调查主任法兹阿末高级助理总监受询时指出，警方目前援引刑事法典第506（恐吓）条文调查阿兹旺丁所发表的言论，并于今天下午2时45分将对方逮捕。

他说，阿兹旺丁将被带返巴生北区警区总部调查。

警方将在明天上午9时将他带上巴生法庭，以申请延长扣留，协助调查。

警方发文告说，阿兹旺丁也将在刑事法典504故意侮辱，蓄意破坏安宁条文下接受调查。

法兹阿末指出，阿兹旺丁也因涉及侮辱他人，而在刑事法典第504（蓄意侮辱及破坏公共安宁）条文下遭到警方调查。



阿布巴卡要求政府在40天内，针对7项诉求给予回应，否则将会举办更多的集会。（图：星洲日报）

Geras代表图阻媒体报道阿兹旺丁言论

在Geras主席阿布巴卡与阿兹旺丁进行切割后，这个组织的一名女性代表诺哈希玛也企图阻止媒体报道阿兹旺丁的这番言论，并声疾言厉色的责骂在场采访的数名中文媒体记者，若在报章上看到这番言论，将会起诉报章。

当记者反驳说媒体需报道真相时，诺哈希玛道，他们是集会的主办方，他们有权要求记者依据他们的指示去撰写新闻。

这场以Geras为首，联合逾100个马来非政府组织所举办的集会于昨天下午5时左右举行，出席的集会者约3000人左右，集会目的主要是要向政府传达7个诉求，当中包括要警方查清莫哈末阿迪的死因及要求首相署部长瓦达姆迪辞职等。

这场集会耗时约1小时半，警方共封锁了巴生市区多条道路，以维护秩序，这场集会进行约1小时半后和平解散，没有发生任何骚乱事故。

阿布巴卡：将呈交7诉求备忘录

大马人民行动主席组织主席阿布巴卡莫哈末在集会后对媒体指出，他们集会的目的是要政府听到他们的声音，并达成他们的诉求。

他说，这7项诉求包括警方需查清阿迪的死因，还他一个公道、促请瓦达姆迪及其手下辞职或政府开除他及其手下、将所有非法建立的宗教场所例如寺庙、兴都庙和基督教堂拆除、加强社会契约、拒绝消除一切形式种族歧视国际公约（ICERD）、遏制网络辱骂我国王室及提高伊斯兰在我国的地位。

他指出，此次集会不会是最后一场机会，他们会将7项请愿集结为备忘录，并呈交给国家元首、雪兰莪苏丹及首相敦马哈迪。

阿布巴卡指出，若政府在40天内没有达成针对诉求尤其是阿迪死亡真相及开除瓦达姆迪，他们不排除再联合更多的非政府组织，展开更大型的示威集会。

“我们也强烈希望政府能重新履行及加强在独立前签下的社会契约，保障巫裔及伊斯兰的地位，所有企图挑战契约者，应被赶出马来西亚。”