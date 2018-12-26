“阿兹旺丁无法无天”．梁德志报警促查 大马马来人阵线（JMM）主席拿督阿兹旺丁于昨日在集会上被指发表攻击巴生警区言论引起外界哗然和批评，行动党班达马兰区州议员梁德志针对此事强力谴责阿兹旺丁，并于今日向警方投报，以要求警方采取行动对付后者！

梁德志（中）针对阿兹旺丁于星期二发表的极端言论一事向警方投报。左起为莫哈末诺、阿丽娜和洪建华；右三为吴国民。（图：星洲日报）

（雪兰莪．巴生26日讯）大马马来人阵线（JMM）主席拿督阿兹旺丁于昨日在集会上被指发表攻击巴生警区言论引起外界哗然和批评，行动党班达马兰区州议员梁德志针对此事强力谴责阿兹旺丁，并于今日向警方投报，以要求警方采取行动对付后者！

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班达马兰区州议员梁德志于投报后向媒体表示，马来西亚是法治的国家，大马皇家警察作为权威的调查独立单位，阿兹旺丁昨日的言论如同在挑战警方的权威，煽动不安情绪。

他说，警方的职责就是调查案件，作为人民有权利呼吁或要求警方展开调查，但阿兹旺丁却发表言论威胁警方，甚至还扬言攻击警局，这样的举止简直无法无天，挑战法治精神。

“在这起兴都庙骚乱事件中，警方有扣留相关人等助查，并没有如同阿兹旺丁所说，警方没有采取任何行动，显然阿兹旺丁没有收到正确的资讯，但却发表令人不能接受的言论。”

梁德志强调，由于阿兹旺丁的言论已构成威胁，加上要攻击巴生警区，所以他今日特别偕同党员前往巴生南区警区投报。

陪同出席投报者包括行动党哥打拉惹联委会副主席吴国民、巴生国会联委会妇女组执委阿丽娜、巴生社青团团长威努、峇尤安可萨支部主席莫哈末诺，以及梁德志特别助理洪建华。