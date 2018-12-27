摆摊须申请执照·和谐人民组屋设小市集 （山打根26日讯）伊罗普拉区州议员张克骏宣布，和谐人民组屋将设立小型市集，供摊贩在该区摆摊做生意，同时有水电供应。

伊罗普拉区州议员张克骏（前排左五）与市议会代表、和谐人民组屋居民及承包商清洁工人合影。

（山打根26日讯）伊罗普拉区州议员张克骏宣布，和谐人民组屋将设立小型市集，供摊贩在该区摆摊做生意，同时有水电供应。

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他说，若居民有意摆摊，须向有关当局申请执照及相关证件。

“曾有居民在和谐人民组屋范围非法摆摊，结果因电力超载，插座自燃，所幸当时没造成大碍。”

张克骏是日前偕同伊罗普拉区社区发展领袖彭子豪走访和谐人民组屋，勘察该区民生问题时，如此表示。

■仍是蚊症白区

张克骏表示，和谐人民组屋至目前为止未有骨痛热症确诊病例，但居民对防范患病措施却不甚了解，他促请居民妥善照顾居家环境卫生，以防蚊虫滋生及患上骨痛热症。

他说，居民不被允许在住宅区内饲养动物，但他却在该区发现有居民饲养鸡、羊、猫及狗，动物随地大小便会影响卫生。

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张克骏也促请居民切勿将已损坏电器与家具随意丢在走廊，违法者将受到市议会警告，若在期限内没回覆市议会，市议将采取行动，派员充公有关物品以进行废物回收。

他也呼吁负责清理组屋区的承包商增聘人手，因目前的清洁工人不足以有效打理该区卫生。

■住区后门限时开放

另外，为加强组屋区治安，保安将规定住宅区后门每日特定开放时间。保安也会每日到组屋每层巡逻，以保障居民安全。