消拯局长：依然心系救人．阿迪殉职不影响士气 “即使我们之中的其中1员被杀害，但这不会影响我们的士气，事情发生后隔天，我们还是依然心系救人事务。”

（吉隆坡26日讯）“即使我们之中的其中1员被杀害，但这不会影响我们的士气，事情发生后隔天，我们还是依然心系救人事务。”

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汉都亚消拯局局长莫哈末伊尔万接受网媒《透视大马》访问时，被提问到在消拯人员莫哈末阿迪于USJ25区兴都庙骚乱中被殴至重伤不治事件发生后，消拯人员的士气如何时，发表上述声明。

今年3月有1名消拯人员阿布扎林胡欣在彭亨州文冬出勤去捉蛇时被毒蛇咬死，阿布扎林也是一名训蛇专家，因此他的离世让消拯人员都感到震惊。

两个月前则有6名消拯人员在蒲种废矿湖为1名溺水17岁的少年展开搜救工作时，被激流冲倒而溺毙，而莫哈末阿迪则是今年第8个在执勤时殉职的消拯人员。

8名同僚先后因公殉职已经够让消拯人员难过，然而却还有一些缺心眼的人士胡乱评论这些事件，导致消拯人员更加难过及失望。

一些网上留言如“消拯局没依据标准作业程序（SOP）”（指蒲种废矿湖6消拯人员溺毙案）及“消拯人员每日很轻松等待住家着火。”等字眼实在是伤透消拯人员的心。

1名吉隆坡消拯局官员透露，莫哈末阿迪的死亡令他们无法接受，较蒲种废矿湖溺毙案有过之而无不及。

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另外，民众对消防及拯救局的反应反映了消拯局在社会中的作用以及消拯人员如何接受培训的差距。这些差距令消拯人员感到非常困惑，虽然消拯局已存在一段时间，但仍有民众还是不解消拯人员在社会中所扮演的角色。