李文材：验血报告耗时一个月．阿迪解剖报告下月出炉 卫生部副部长李文材表示，当局仍在等待于兴都庙骚乱中殉职的消防员阿迪的最终解剖报告，以鉴定其真正死因。由于验血报告预料耗时一个月，阿迪的最终解剖报告，推估将于下个月出炉。

（霹雳．怡保26日讯）卫生部副部长李文材表示，当局仍在等待于兴都庙骚乱中殉职的消防员阿迪的最终解剖报告，以鉴定其真正死因。由于验血报告预料耗时一个月，阿迪的最终解剖报告，推估将于下个月出炉。

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“此前虽已提及阿迪的主要死因，然而迄今此案已列为谋杀案审理，故此，若有必要，必须进行验血以完成最终的解剖报告。”

他今早于甘榜喇叭再也重组村，出席大扫除及提升骨痛热症醒觉运动后，在新闻发布会上解释，解剖报告虽能鉴定死因，不过，一般上无法鉴定导致死亡的肇因，必须交由警方作进一步彻查，才能确定实际导致死亡的肇因。

他举例，已故流行天王麦可杰逊及歌星云妮休斯顿，当初也是耗时许久才完成验血报告，即便是于美国，同样也会耗时一个月完成验血报告。

他续说，解剖报告会阐明受伤的类别，包括阿迪存在的内伤。

若解剖报告足已证实阿迪的死因，则无需等候其余的验血报告。