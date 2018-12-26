英对话指“地方选举或重演513”．哈迪被呛种族主义者 伊斯兰党主席拿督斯里哈迪阿旺前日在英国伦敦进行对话会上，因其反对地方选举的原因包括指若只有单一种族掌权，可能会重演513事件，而激怒在场的一名出席者，后者除了当场质疑他是“种族主义者”，还不断以粗口辱骂。

（吉隆坡26日讯）伊斯兰党主席拿督斯里哈迪阿旺前日在英国伦敦进行对话会上，因其反对地方选举的原因包括指若只有单一种族掌权，可能会重演513事件，而激怒在场的一名出席者，后者除了当场质疑他是“种族主义者”，还不断以粗口辱骂。

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哈迪阿旺在这之前一再发表担心华裔掌权为由，反对恢复地方选举。

被呛思维卡在1969年由于哈迪的言论中主要是不希望县市由单一种族来主导，但他的这番言论却引发了在场的一名出席者，并认为哈迪不仅思维还“卡在1969年”513种族冲突事件，并促请哈迪应走出井底的旧思维。

哈迪指出，如果只有居民可以参选（而不包括服务当地居民的人），那么大城市如吉隆坡、怡保、槟城、芙蓉和新山肯定会遭行动党的华裔主宰。

“他们会让酒精和赌博合法。

所以，选举应该包括德士司机、商人和所有让城市运作的人。

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“如果只有单一种族掌权，那就有可能会重演513事件。我们不要那样。”

也就是哈迪的这番言论，更进一步激怒该名发问的男子。

这名出席的男子大声的谴责哈迪，并认为遵循可兰经教义，才会导致思维仍“卡在1969年”。

“如果你要马来西亚进步，跟其他国家竞争，你必须走出井底！”

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这个在网上广传的对话视频是来自哈迪脸书专页，这场对话会是昨天下午在伦敦的Holiday Villa酒店举行。

男子不断粗口辱骂哈迪

因这名出席者不断以粗口辱骂哈迪，另一名出席者为了要缓和气氛及劝请该男子冷静，不但没有被接受，却遭该男子反骂和勿多管闲事。

这名不断大声辱骂哈迪的男子，自称曾在2013年大选为伊党筹款。他还挑战其他出席者“外头见”，接着再次辱骂哈迪，包括斥责哈迪为种族主义者。

哈迪在聆听后，声称自己不是种族主义者。513并没有在吉兰丹与登嘉楼爆发，还声称那里的华人和印度人没有受到骚扰。

他重申，地方选举必须兼容并蓄，避免单一种族掌控县市，造成种族关系紧张。

指西方殖民概念只让华裔受惠

他也称，并没妨碍其他种族的自由，并举例丹州和登州的非穆斯林可购买酒饮为证。

“我们没有限制其他宗教的自由。不过，他们必须意识到周边人的敏感问题。”

另一方面，《马来邮报》日前报道，哈迪认为，地方选举是西方殖民者的概念，而且只会让华裔受惠。

随后，希盟八打灵再也国会议员玛丽亚陈批评，哈迪阿旺纯粹是为了让异议噤声，无视地方问题。

希盟在第14届大选前夕发布《希望宣言》，其中第25项承诺中提到“加强地方政府的角色和权限”，但未注明要“恢复地方选举”。

希盟只承诺修正《1976年地方政府法令》，以“加强地方民主和地方政府的问责制度”。另外，希盟也含糊提及将“扩大地方政府权限”及“提升地方政府的服务效率”。

今年7月底，房地部长祖莱达表示，须深入研拟地方选举的相关法律、机制、资金开销和技术等问题，并需要耗时3年来落实。

12月10日，首相马哈迪则以担心种族分歧为由，拒绝恢复地方选举。