“塑造新大马或需数十载”．林吉祥盼希盟再壮大 民主行动党资深领袖林吉祥说，要实现塑造新大马的愿景，需要超过100天、2年、一个大选周期（5年），甚至可能需要数十载才能达成，因此大马人须要有大局观及长期愿景。

（吉隆坡26日讯）民主行动党资深领袖林吉祥说，要实现塑造新大马的愿景，需要超过100天、2年、一个大选周期（5年），甚至可能需要数十载才能达成，因此大马人须要有大局观及长期愿景。

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“大马人所期望的新马来西亚是团结、民主、公平及进步繁荣的世界顶级国家，能善用多元种族、语文、文化及文明汇聚的优势，获得国际社会尊重和景仰，作为一个拥有廉正、人类卓越及成就的成功国家，而非被蔑视为全球盗贼统治国家，沦为恶人政治、失败及流氓国家。”

虽然不是基督教徒，但林吉祥仍趁圣诞节许愿，盼希望联盟能不断壮大，赢得未来数届的大选，克服党内和盟党之间的问题、分歧及冲突，从而实现建设新马来西亚。

林吉祥也是依斯干达公主城区国会议员，他日前在个人部落格发表圣诞献词时说，打造新大马需要大马国内及海外侨民共同参与。

林吉祥重申行动党将不会沦为马华2.0的理由，包括行动党捍卫大马所有族群人民权益，但马华的斗争目标仅捍卫大马华裔权益；行动党要求领袖从政为国而不为己，不为财富、勋衔和地位；行动党跨种族主义的政治理念是打造团结及成功马来西亚的唯一之道，不像马华的单一族群政治理念。

他阐明之前的“退出希盟论”；他指希盟一旦放弃打造新马来西亚的目标，行动党将毫不犹豫退出该联盟，而非指行动党要退出希盟。

他也揶揄扭曲其言论的伊斯兰党及马华领袖，看来我国教育课程纲要有需要重新检讨——因为我们培养的政治领袖连简单的文告也无法理解。