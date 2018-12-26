刘华才：忧华裔掌权或重演513．哈迪反地方选举论荒谬 民政党主席拿督刘华才博士对伊斯兰党主席拿督斯里哈迪阿旺以担心华裔掌权为由，反对恢复地方议会选举的言论感到失望，哈迪阿旺指举行地方议会选举可能会重演513事件更是无稽之谈。

（吉隆坡26日讯）民政党主席拿督刘华才博士对伊斯兰党主席拿督斯里哈迪阿旺以担心华裔掌权为由，反对恢复地方议会选举的言论感到失望，哈迪阿旺指举行地方议会选举可能会重演513事件更是无稽之谈。

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刘华才发表文告说，大马在独立之初的1962年就已经有举办过地方议会选举，选举过后也没有引发任何冲突事件，而到了今年509大选之后，我国实现了建国以来首次的中央政权轮替，政权也和平移交，足见大马人民的民主思维已经成熟。

“我认为哈迪阿旺应该向全马人民学习，人民的民主意识已经足够成熟，而且509大选中选民也展现了不分候选人种族的投票趋势，哈迪阿旺应该走出513事件的历史，因为人民已经不会再受到这类言论的影响，反而再以513事件恐吓选民的政府领袖，必将受到人民所唾弃。”

他也重申，民政党将坚持推动恢复地方议会选举，将民主第三票还给人民的立场。

“老百姓的生活有七八成都跟地方政府脱离不了关系，因此，地方议会选举可说是民主体制中的重要的一环，而世界许多民主国家，甚至是邻国印尼、泰国及菲律宾，都有举行市长选举，尢其是印尼的情况与大马相似，但是该国所举行的市长选举都没有发生种族关系紧张的情况。”

他质问，如果连穆斯林人数比吉隆坡更多的雅加达，都曾经出过一名华裔市长，为什么在马来西亚会有问题？

他希望，希盟政府能够持续推动民主化进程，尽早恢复地方议会选举，不要走回历史老路。