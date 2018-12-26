美股油价重挫．马股一度挫23点 马股周三开市即补跌，盘中剧挫23.02点或1.37%，至1660.80点，市场人士预料剩下不足3个交易日即结束的2018年难以“风光封关”。

（图：法新社）

（吉隆坡26日讯）马股橱窗粉饰“不够力”，抵抗不了美股和油价重挫冲击，周三开市即补跌，盘中剧挫23.02点或1.37%，至1660.80点，市场人士预料剩下不足3个交易日即结束的2018年难以“风光封关”。

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富时综合指数周三低开15.13点或0.90%，报1668.69点，开市不久即节节败退，将橱窗粉饰效应推高的利好全数回吐。

闭市时，跌幅稍缓，全日跌11.22点或0.67%，报1672.60点。

黄氏发展证券高级抽佣经纪卢文豪认为，因美股于圣诞节前夕剧挫，拖累马股今日补跌，因此富时综指开市即暴跌。

他表示，近期国内外并没有重磅的负面消息传出，加上近期已可看到橱窗粉饰效应，因此马股今日剧跌相信是受美股拖累。

卢文豪指出，富时综指想要以1700点封关挑战重重，马股接下来的表现胥视美股走势，一旦美国连连走软，则马股将受牵连。

“假设美股近期没有回弹，马股想要站上1700点并不容易，因近期的橱窗粉饰效应并不显著。”

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Fundsupermart高级分析员李志勇补充，马股今日暴跌另一个原因为受外围负面情绪影响。

他指出，外围情绪主导今日马股走势，以致美股于圣诞前夕剧挫，引发投资者不安心态。

李志勇表示，马股于数日前出现橱窗粉饰，惟依然受牵于美股表现，假设美股表现持续走软，橱窗粉饰效应难以支撑马股表现。

艾芬黄氏资本研究指出，富时综指预计将面对激烈波动。

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该行认为，目前是吸纳超卖优质股的好机会，因美国市场疲弱，短期内引发市场激烈波动。

布兰特原油挫跌至每桶50美元以下，拖累油气股表现，几乎全数走跌。

PETRON大马挫14仙

沙布拉能源（SAPNRG,5218,主板能源组）跌2.5仙或7.94%，报29仙，为最热门股，有多达1亿2238万5600股易手。

其余跌势颇重的包括PETRON大马（PETRONM,3042,主板能源组）下挫14仙至6令吉15仙；恒源（HENGYUAN,4324,主板能源组）也滑7仙，报4令吉58仙；环境海事资源（ALAM，5115，主板能源组）下挫0.5仙至6.5仙。

亚股跟跌

随着美股多个股指大跌，市场普遍相信美国股市已经迈入技术熊市，而亚洲股市普遍在圣诞节休市一天，仅有日本股市开市，惟当天日本股市亦受隔夜美股拖累挫跌5%。

亚洲股市今日开市普遍走软，新加坡海峡时报指数和韩国首尔指数跌幅超过1%。

已在25日大跌的日本日经指数，回弹0.89%。