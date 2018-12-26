民众倒数擅用雪花喷雾．葡村民通宵清理好无奈 前晚的平安夜，葡萄牙村依然处处可见人民使用被禁止的雪花喷雾，给村民带来很大困扰；村民从倒数后开始就得清理留下的一大堆垃圾，直到凌晨4时才清理干净。

尽管被禁止，民众仍然使用雪花喷雾营造下雪气氛。（图：星洲日报）

（马六甲26日讯）前晚的平安夜，葡萄牙村依然处处可见人民使用被禁止的雪花喷雾，给村民带来很大困扰；村民从倒数后开始就得清理留下的一大堆垃圾，直到凌晨4时才清理干净。

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郑国球：会加强执法

掌管甲房屋、地方政府、环境事务及绿色工艺委员会的行政议员拿督郑国球表示，州政府对人民无视雪花喷雾禁令感到失望，明年开始会加强执法，安排市政厅官员在平安夜当晚，到葡萄牙村执法，对付售卖雪花喷雾的小贩。

葡萄牙村村长彼得也说，村民们在倒数后清理垃圾至凌晨4时，相信州政府严厉执法后会改善情况。

平安夜当晚，大批民众涌入葡萄牙村欣赏圣诞灯饰及倒数圣诞节的到来。

虽然当局事前已禁止人们使用雪花喷雾，也在村内竖立告示牌提醒，令人遗憾的是，人们根本无视这些告示牌，继续使用雪花喷射，以致事后现场留下许多雪花喷雾罐子的垃圾。

根据本报记者观察，现场仍有近10档口售卖雪花喷雾，到了接近午夜12时，使用该喷雾的民众越来越多，在圣诞节到来时大家齐齐喷雾，让现场的其他民众都被喷雾“缠身”。

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即便该村贴上“禁止雪花喷雾”的告示，但民众无动于衷，在狂欢时依然使用雪花喷雾，营造下雪气氛，却苦了其他人，也给村民制造很多垃圾，叫他们很无奈。

倒数结束后，留下许多喷雾罐。（图：星洲日报）

大批民众在平安夜涌入葡萄牙村倒数圣诞节的到来。（图：星洲日报）



