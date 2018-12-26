美元受压．马币回升．升势料短暂 马股汇今日呈汇升股挫局面，美国政府“部份关门”和美国联储局与白宫意见相左，让美元承压转跌，马币兑美元攀上4.1750令吉，闪过油价大跌带来的压力。

（吉隆坡26日讯）马股汇今日呈汇升股挫局面，美国政府“部份关门”和美国联储局与白宫意见相左，让美元承压转跌，马币兑美元攀上4.1750令吉，闪过油价大跌带来的压力。不过，马股则没有马币气势，外资出走力道未减，加上本地基金粉饰不力，散户买气涣散，马股盘中一度大跌23点。

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根据周一数据显示，外资继续抛售马股，而且之前连6周积极买进马股的散户居然也加入净卖行列，导致马股欲振乏力。

美元遭抛售走低，马币兑美元周三转强，以4.1842令吉开市，至下午5时挂4.1750令吉，周一为4.1830令吉；周二因圣诞假日休市一天。

联储局在上周宣布今年的第四度升息，引发美国总统特朗普炮轰，加上美墨边境墙计划拨款问题谈判未果，迎来政府“部份关门”，导致美股在圣诞节假日前夕暴跌，市场避开美元情绪升温，纷纷转向其他工具和新兴市场货币。

交易商指出，美国政府“部份关门”和联储局与白宫之间的摩擦影响市场信心，导致美元面对压力。

虽然马币今日走扬，惟市场普遍认为强势无法延续，归咎于联储局升息步伐不减料支撑美元走强，加上国际原油价疲软拖累马币走弱；马币缺乏支撑点下连连败退，今年至今兑美元下跌3.14%，表现远比兑美元走强1.84%的日圆和持平的泰铢差劲。

新加坡澳纽银行（ANZ）高级策略员张艾琳（音译）指出，联储局持续升息和缩减资产负债表料推动美元走强至2019年初。

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布兰特原油周三开市即跌破每桶50美元，是2017年7月以来最低；纽约原油则因圣诞前夕暴跌7%，今日开市微起。石油收入是大马主要财政来源，因此油价下跌对马币而言是利空。

在亚洲主要的10个区域里，马币兑美元今年表现不过不失，贬值3.14%，排在第六位，表现比兑美元重挫近9%的印度卢比、7%的印尼盾、约6%的菲律宾比索、5.50%的人民币和5%的韩元强。

而在10个区域中，只有日圆和泰铢兑美元表现稳定，新币和新台币则分别下跌2.54%和3.09%。

加拿大丰业银行货币策略员高奇认为，美国和中国之间的贸易关系持续改善，加上国际原油价格拉低马币表现，马币兑美元料持续走贬。

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Oanda亚太区主管史蒂芬也指出，原油价格走低和市场担心全球增长问题，都预示马币至明年将无法取得显著改善。

亚币今年多贬值

●中国

中国人民银行加强人民币中间价，兑美元升至6.8845人民币；中行在公开市场抽走100亿人民币。中国发布新的规则，承诺从监管角度公平对待公司，无论是外国公司、中国私人公司还是国有企业。

人民币今小升作收，兑美元今年迄今贬值5.5%。

●韩国

年杪有数个因素将能支撑韩元走势，料本周兑美元游走在1120至1130韩元之间，因持续受美国政策的不明朗化影响情绪；韩元兑美元料难以突破1140水平。

韩元今略走低，今年迄今贬5%。

●印度

印度卢比无本金交割远期外汇交易（NDF）下跌0.4%。

卢比今日平盘，今年迄今贬9%，亚洲最惨。

●印尼

印尼中行货币管理部门主管纳朗亨达萨指出，印尼中行已经出手干预，平抑印尼盾的波动。印尼盾今日下跌0.3%，今年迄今贬7%。

●泰国

泰铢今年表现亮眼，是少数兑美元保持升势的货币，今日兑美元近平盘，今年迄今升0.03%。

●菲律宾

庆祝圣诞节，菲律宾股市已开市，但汇率和债券市场依然休市。今年迄今菲比索挫6%。

●台湾

美国政治风暴加上台湾加权指数4天以来首次上扬，让新台币靠稳，小幅走高，但全年贬3%。