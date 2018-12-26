砂拉越就是不一样．舞狮财神爷庆圣诞 砂拉越就是不一样！友族圣诞节开放门户庆典不仅获各民族及不同宗教信仰人民出席，现场还有华人传统文化的舞狮，甚至是大头娃娃造型的财神爷来助兴，让人耳目一新。

财神爷出现在圣诞节开放门户活动上，让人感到惊喜。（图：星洲日报）

（砂拉越．古晋26日讯）砂拉越就是不一样！友族圣诞节开放门户庆典不仅获各民族及不同宗教信仰人民出席，现场还有华人传统文化的舞狮，甚至是大头娃娃造型的财神爷来助兴，让人耳目一新。

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此特别场景，就出现在昨日（25日，星期二）举行的石隆门州议员拿督亨利吉纳圣诞节开放门户活动上。

他受访时表示，今年圣诞节很不一样，到访者在华人的舞狮锣鼓声响中，伴随着报佳音合唱团美妙的歌声一起欢庆圣诞节。

砂人民不分彼此庆佳节

他说，到访其开放门户活动的来宾，不止是当地人民，还有来自西马柔佛及游客也来同欢共庆佳节，让他们感受砂拉越各族人民不分彼此欢庆佳节的方式。

“在砂拉越，每逢佳节，可以看到来自不同宗教、种族及肤色的人民欢聚在一起，喜迎佳节。这次庆典就实实在在呈现了砂拉越和谐的一面，这非常重要，我们作为砂拉越人，要极力维护这份和谐。”

另一方面，亨利吉纳也强调，只有砂拉越人可以保护砂拉越。

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他说，现在砂政府在砂首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里领导的砂拉越政党联盟带领下，落实许多有利砂拉越的政策，包括成立1963年大马建国契约谘询委员会。

“我们了解到砂拉越权益对于砂拉越人而言是多么重要，比任何个人利益还要重要。”

他表示，一些人看到砂拉越人民越来越团结后，试图要分裂砂人民，夺取砂拉越的资源及财富。因此，他呼吁砂拉越人更要小心，以砂拉越利益为优先。