建国契约委会会议有进展．砂首长下月3公布细节 由首相敦马哈迪主持的联邦内阁大马建国契约指导委员会第一次会议取得正面进展，出席会议的砂首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里将于明年1月3日召见砂咨询委员会后，对外公布有关会议的内容细节。

（砂拉越．古晋26日讯）由首相敦马哈迪主持的联邦内阁大马建国契约指导委员会第一次会议取得正面进展，出席会议的砂首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里将于明年1月3日召见砂咨询委员会后，对外公布有关会议的内容细节。

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第一次会议于本月17日在布城举行，除了首长外，代表砂拉越政府出席的是砂州律政司拿督达拉玛目，而同样来自砂拉越的工程部长巴鲁比安也是指导委员会成员之一。

阿邦佐哈里昨日（25日，星期二）出席天主教古晋总教区总主教傅云生圣诞门户开放活动后，接受记者询及有关会议时，形容那是一项正面的会议，期间他也清楚表明砂拉越针对1963年大马建国契约的立场，包括哪些能够协商，哪些不能妥协。

他举例，122D条文是可协商的部份，该条文是关乎财务事宜。无论如何，他表明会于明年1月3日与砂拉越咨询委员会会商后，他承诺会对外公布有关会议的相关内容细节。

“我们已经针对1963年大马建国契约提出砂拉越的立场，包括数个重要项目，我们会对外公布有关细节。”

首相主持的联邦内容大马建国契约指导委员会会议，是作为归还权益给砂拉越和沙巴的一项努力。

会议期间提及事宜包括归还自主权给砂拉越和沙巴政府，有关项目涉及财务、石油开采、采矿及天然气、法律、土地及土地收入、海事及渔业、联邦及州的工程、人力资源及公共服务。

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与此同时，委员会也商讨修改宪法1（2）条文，以恢复1976年之前的地位。该会预料每2个月开一次会，并会提呈执行砂拉越和沙巴权益及自主权的报告。



