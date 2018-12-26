阿兹莎：毫不犹豫对付煽风点火．新大马不容宗教仇恨 副首相拿督斯里旺阿兹莎说，大马根本没有仇恨的空间，国人作为利益相关者有必要竭尽所能保卫这个“我们洒热血的土地”。

（雪兰莪．八打灵再也26日讯）副首相拿督斯里旺阿兹莎说，大马根本没有仇恨的空间，国人作为利益相关者有必要竭尽所能保卫这个“我们洒热血的土地”。

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有鉴于此，她说，政府将会毫不犹豫对威胁国家和平与和谐的人采取行动。

“假新闻、煽风点火和挑起宗教仇恨的讯息，在新大马根本无地能容。”

她是于圣诞节当天在陆德中心的圣诞茶叙上说，国人对新政府将国家带入一个公正和经济繁荣更有保障的新时代，充满信心。

“我想向你们保证，我们将根据所有的权力，尽一切努力实现新马来西亚精神。”

旺阿兹莎说，所有国人本质上都有促进相互谅解、尊重及和谐的互爱价值观。

她说，多元民族间的团结、友爱和情谊是大马的强项之一。

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旺阿兹莎说，大马最美丽的宗教节日是人们会为朋友和邻居开放门户，巩固情谊和共建永恒的美好回忆。

“当国人来共庆各别的节庆时，国家的宗教自由就显得更佳，各国的宗教都着重爱心、和平和亲善。”

她说，政府致力于进一步加强相互尊重、分享及和谐的空间。

这项活动是由马来西亚基督教联合会、大马教会理事会和相关组织联办。

