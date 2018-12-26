斧头匪闯提款机室·提款男抗匪满身血 一名劫匪持斧头闯入银行提款机室，强迫一名华裔男子提款交给他，男子不从并奋力反抗，虽保住财物但却被斧头砍至重伤；警方接报后迅速追查涉案嫌犯下落，并在当晚10时逮捕2人助查。

华裔男子在银行提款室遭劫匪以斧头砍伤后，坐在地上等待救护车前来将他送院治疗。（图：星洲日报）

（吉隆坡26日讯）一名劫匪持斧头闯入银行提款机室，强迫一名华裔男子提款交给他，男子不从并奋力反抗，虽保住财物但却被斧头砍至重伤；警方接报后迅速追查涉案嫌犯下落，并在当晚10时逮捕2人助查。

广告

这起劫案是于昨日早上8时30分，发生在泗岩沫盛兰园某银行提款室。

冼都警区主任山姆格莫迪助理总监指出，事发时受害者（24岁）正准备提款，不料劫匪突然闯入并以斧头威胁男子提款后交出现金，受害者不肯就范，奋力反抗。

他说，在反抗过程中，受害者遭劫匪砍伤头部及后肩部位，嫌犯见无法得逞立即乘车逃跑，而受害者较后被紧急送院治疗。

他指出，警方接获投报后立即展开调查，并于当晚10时左右逮捕2名嫌犯（24岁和33岁）助查此案，警方将于今日将两人押往法庭申请延扣。

“警方援引刑事法典第393（企图抢劫）及397（持械抢劫）条文调查此案。

另一方面，受害者受伤后浑身浴血的视频也被网民上载在脸书，引起网民热议；视频可见受害者身穿白衣，但整件衣服全是血迹，而嫌犯行凶的斧头也被民众捡获交给警方调查。