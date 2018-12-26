独自取车成匪徒目标·妇女遭攫夺受伤 一名华裔妇女在和友人用餐后独自取车准备离开，却遭2名摩哆车攫夺匪从身后攫夺其手提袋，失衡跌倒的受害者头部右侧及手肘皆擦伤，在民众的协助下送院治疗。

（雪兰莪．八打灵再也26日讯）一名华裔妇女在和友人用餐后独自取车准备离开，却遭2名摩哆车攫夺匪从身后攫夺其手提袋，失衡跌倒的受害者头部右侧及手肘皆擦伤，在民众的协助下送院治疗。

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这起攫夺案是于12月24日晚上11时左右，发生在蕉赖皇冠城一家餐馆外。

加影警区副主任沙比里警监指出，事发时事主（39岁）刚和数名友人用完餐点，正步行前往停车位取车返家，怎料突来2名共骑一辆摩哆车的攫夺匪，经过她身旁并抢走她的手提袋。

他指出，突如其来的拉扯力导致事主失衡倒地，头部右侧及手肘皆擦伤。附近民众目睹此事后立即伸出援手，将事主送到医院接受治疗。

“事主于昨日下午4时左右，向警方投报；警方援引刑事法典第395（结伙抢劫）条文调查此案。”

沙比里说，因事发突然，事主并未看清楚2名攫夺匪的长相及摩哆车车牌号码，因此警方呼吁知道更多详情的民众可联络查案官，莎莉娜警长，电话017-6424007提供线索协助调查。