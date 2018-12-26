好友借户头网购诈骗·17岁少女惨背黑锅 单纯的17岁少女因误信小学同学，竟借出银行户头供接收汇款，4个月下来替好友提款逾1万3000令吉，殊不知户头被利用进行网购诈骗，她惨被连累背黑锅！

萧小姐（中）在堂姐（左）和张天赐陪同下展示报案纸和张姓损友的照片。（图：星洲日报）

（吉隆坡26日讯）单纯的17岁少女因误信小学同学，竟借出银行户头供接收汇款，4个月下来替好友提款逾1万3000令吉，殊不知户头被利用进行网购诈骗，她惨被连累背黑锅！

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4个月提款1.37万来自雪州蒲种的萧姓少女在堂姐（22岁）和马华公共服务及投诉部主任拿督斯里张天赐陪同下，召开新闻发布会道出被利用的经过，以警惕其他人交友要小心。

萧小姐说，她与张姓少女为小学同学，中学也同上补习班，相识8年的两人常常相约出门，关系融洽，未曾想过对方竟会害她。

“她在今年5月声称阿嬷每月汇钱给她，可是她自己没有户头，想向我借银行户头接收汇款，我不疑有他，将户头号码给了她。”

萧小姐说，自今年7月开始陆续有100至2000令吉汇入她的户头，每回收到汇款，好友便会联系她将钱领出，她前后为对方提出1万3686令吉。

脸书流传户头资料

她表示，她并未察觉此事不妥，也未告知母亲，权当帮朋友的举手之劳；对方并没有给她任何费用，相约外出时也是各自埋单。

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如此情形持续到今年11月14日，突然有一名男子透过萧小姐的长辈联系她，指他向一名自称名牌鞋子和T恤经销商的张姓脸书用户汇款购买鞋子后，才发现脸书上早已流传有关的户头资料涉及诈骗行为。

她说，该名男子在14日汇款590令吉到她的户头后，因发现有诈而想办法联系上她要求退款，才揭发她的户头被利用的事情，否则她可能一直蒙在鼓里。

据她所知，根据网上流传的讯息，张姓少女的网络交易因货不对办和收款后没发货，才遭人上传到脸书指控诈骗，连累她也背负上诈骗罪名。

“我给该男子退款后，另有2名曾汇款1000令吉和700令吉到我的户头的男子，也找上我要求退款。”

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好友指遭人威胁

萧小姐说，当她向好友要求解释时，对方却哭说自己是被人威胁才出此下策，其实无意害她，还表示不知道后果如此严重，对此她也只能半信半疑。

她表示，张姓少女已负责退款给另外2人，而她因误信损友而吃了苦头，整个11月都忙着清理烂摊子，令她感到十分难过，决定与此人断绝来往。

她也已关闭该户头避免再有受害者汇款进来，并到蒲种山庄警局报案，目前事件总算告一段落。

萧小姐说，张姓少女向她借户头前3个月，便已利用另一名朋友的户头行骗，导致该名朋友被警方找上门查问。

张天赐：今年接22案例

另一方面，张天赐指出，今年迄今该部已接获22宗相似案例，其中7宗受害者为女性，15宗为男性，而华裔占超过80%。